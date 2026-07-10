Toda la verdad sobre el escándalo amoroso que rompió la relación entre Courtois y De Bruyne: de íntimos amigos a ni mirarse ni cruzar palabra

Aunque han compartido durante más de una década el vestuario de la selección de Bélgica y han formado parte de la generación más exitosa de la historia del fútbol de su país, la relación entre Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne nunca volvió a ser la misma desde 2013. Lo que fue una gran amistad forjada desde las categorías inferiores del combinado nacional terminó convirtiéndose en uno de los episodios más sonados del fútbol europeo, un conflicto personal que todavía hoy sigue siendo recordado cada vez que ambos coinciden con la camiseta de los Diablos Rojos, el rival de España hoy en cuartos de final del Mundial.

El origen del escándalo se remonta a la etapa en la que De Bruyne mantenía una relación sentimental con Caroline Lijnen. En aquel momento, el centrocampista militaba en el Werder Bremen, mientras que Courtois defendía la portería del Atlético de Madrid. Durante un viaje de Caroline Lijnen a la capital española, ambos iniciaron un breve romance que salió a la luz tiempo después y provocó que esa amistad entre los dos futbolistas quedara rota por completo. Desde entonces, la convivencia quedó reducida a un trato estrictamente profesional, tal y como queda claro cada vez que comparten equipo.

La propia Caroline Lijnen explicó años después su versión de los hechos en una entrevista concedida a la revista belga Story. Según relató, su relación con De Bruyne atravesaba un momento muy complicado y aseguró que había descubierto anteriormente una infidelidad del futbolista con una de sus mejores amigas. También afirmó que encontró en Courtois la atención y el apoyo que había echado en falta durante su noviazgo. Aquellas declaraciones alimentaron todavía más un escándalo que ocupó durante meses titulares en Bélgica y que terminó afectando al ambiente dentro de la selección nacional.

Tensión entre Courtois y De Bruyne

La tensión alcanzó tal punto que el entonces seleccionador belga, Marc Wilmots, reconoció años después que habló directamente con De Bruyne antes del Mundial de Brasil 2014 para conocer si deseaba que Courtois quedara fuera de la convocatoria. Sin embargo, el centrocampista optó por separar el plano personal del deportivo y respondió que el guardameta debía seguir formando parte del equipo por su nivel y su imporancia sobre el césped.

A pesar de eso, la relación jamás volvió a recuperarse. Ambos continuaron compartiendo vestuario en Mundiales, Eurocopas y fases de clasificación, pero siempre manteniendo una distancia evidente. Con el paso de los años, tanto Courtois como De Bruyne han rehecho sus respectivas vidas personales, aunque el episodio sigue siendo uno de los grandes temas recurrentes cuando se habla de la generación dorada belga, una selección que hoy tratará de dar la sorpresa contra la España de Luis de La fuente.

Y es que el asunto ha vuelto a cobrar fuerza durante el Mundial de 2026, donde Bélgica continúa compitiendo con varios integrantes de aquella histórica generación. La presencia de Courtois y De Bruyne en el mismo equipo ha reavivado una historia que parecía olvidada, especialmente después de que tras el pase a cuartos de final saliera a la luz un vídeo celebrando el pase en el que casi ni se miran pese al momento de felicidad.