España-Bélgica: otro paso hacia la gloria

Quedan tres partidos. Tres pasos para alcanzar la cima del fútbol mundial. España ya no juega con la ilusión de una selección que ha llegado lejos. Juega con la convicción de quien siente que está preparada para conquistar el Mundial. Lo transmite en cada entrenamiento, en cada celebración, en cada conversación después de las sesiones de trabajo, cuando buena parte del grupo sigue sobre el césped compartiendo risas mientras el sol cae sobre Los Ángeles, Dallas o dónde sea. Luis de la Fuente ha construido algo mucho más grande que un equipo. Ha levantado una familia. Y esa familia afronta este viernes ante Bélgica (21:00 hora peninsular española) el reto más importante desde que comenzó el campeonato. El siguiente paso, siempre es el más importante.

La selección llega al encuentro en su mejor momento. Ha crecido con el paso de los partidos, encontró el equilibrio tras el empate del debut y ha ido eliminando rivales de la entidad de Austria y Portugal sin recibir un solo gol en todo el torneo. La seguridad de Unai Simón, la autoridad de Cubarsí y Laporte, el mando de Rodri y la inspiración de Lamine Yamal han convertido a España en una de las grandes favoritas para levantar el Mundial. Ahora toca demostrarlo ante una Bélgica que ha recuperado la fe cuando parecía estar al borde del precipicio.

El mismo equipo

Luis de la Fuente no tocará un equipo que le está dando resultados. La alineación prevista estará formada por Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Dani Olmo es el hombre que da sentido a todo con su movilidad y creatividad entre líneas, mientras que Baena mantendrá su sitio después del excelente rendimiento que viene ofreciendo. El seleccionador vuelve a apostar por la continuidad, convencido de que el bloque es el principal argumento de una España que sueña con hacer historia.

Una Bélgica crecida

No será un partido sencillo. Bélgica ha demostrado durante este Mundial que sabe levantarse cuando parece derrotada. Su torneo cambió para siempre en los dieciseisavos de final, cuando perdía 0-2 frente a Senegal a falta de cinco minutos. Forzó la prórroga, completó una remontada épica y desde entonces juega con una confianza completamente diferente. Esa liberación se tradujo en un contundente 1-4 frente a Estados Unidos, confirmando que los Diablos Rojos vuelven a ser una amenaza para cualquiera.

Rudi Garcia ha encontrado el equilibrio que buscaba. Bélgica llega a los cuartos como la tercera selección más goleadora del Mundial, con 13 tantos, solo por detrás de Argentina y Francia. Courtois vuelve a ser el gran líder desde la portería y Kevin De Bruyne apunta a regresar al once si supera definitivamente sus molestias físicas.

En ataque, Trossard se ha convertido en el futbolista más desequilibrante, mientras que Lukébakio le ha ganado el puesto a Doku y Romelu Lukaku espera desde el banquillo para cambiar el partido si es necesario. La única baja importante será la de Amadou Onana, que se pierde lo que resta de torneo tras romperse el ligamento cruzado anterior frente a Estados Unidos.

España lo sabe. Ya no quedan segundas oportunidades. Solo sobreviven los mejores. Y la selección de Luis de la Fuente quiere demostrar que está preparada para seguir escribiendo una historia que puede terminar dentro de diez días con una tercera estrella sobre el escudo.

España – Bélgica: posibles onces