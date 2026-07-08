Michael Oliver, el árbitro del España-Bélgica con el que la Selección suele sonreír

España ya conoce al árbitro que dirigirá uno de los partidos más importantes de este Mundial. La FIFA ha designado al inglés Michael Oliver para impartir justicia en el duelo de cuartos de final que enfrentará este viernes a la selección de Luis de la Fuente con Bélgica en Los Ángeles. Un colegiado con amplia experiencia en las grandes citas y cuyo historial deja un balance favorable para el combinado nacional.

Oliver es uno de los árbitros más prestigiosos del fútbol europeo y un habitual de los grandes escenarios. Su estilo, muy marcado por la escuela inglesa, se caracteriza por dejar jugar, favorecer la continuidad del juego y evitar interrumpir constantemente los partidos. Precisamente ese perfil encaja a la perfección con una España que busca imponer largas posesiones y un ritmo alto con el balón.

Los precedentes invitan al optimismo. El inglés dirigió a la Selección en los cuartos de final de la Eurocopa que se celebró en 2021 por culpa de la pandemia del Coronavirus frente a Suiza, una eliminatoria que acabó con la clasificación española en la tanda de penaltis después de que Oliver expulsara correctamente a Remo Freuler durante la prórroga. También arbitró el empate ante Portugal en la Liga de Naciones de 2022 y las victorias frente a Israel (4-1) y Suecia (3-0) en la fase de clasificación para la Eurocopa, encuentros en los que apenas hubo polémicas y en los que dejó un criterio muy permisivo con el contacto.

Bélgica tampoco es una desconocida para el colegiado británico. Los Diablos Rojos tienen recuerdos mucho más agridulces con Oliver. Fue el árbitro del apasionante Bélgica-Italia de los cuartos de final de la Eurocopa de 2021, donde señaló un penalti a favor de los belgas que transformó Romelu Lukaku, aunque finalmente terminaron cayendo eliminados por la futura campeona del torneo. También estuvo al frente de la victoria por 4-2 frente a Dinamarca en la Liga de Naciones.

Un Mundial con altibajos

En este Mundial, Michael Oliver ha ido claramente de menos a más. Una lesión muscular le impidió debutar en la primera jornada, cuando estaba designado para dirigir el Costa de Marfil-Ecuador. Sin embargo, una vez recuperado ha vuelto a demostrar por qué está considerado uno de los mejores árbitros del panorama internacional.

Hasta la fecha ha dirigido tres encuentros en la Copa del Mundo, entre ellos el Canadá-Marruecos de los octavos de final. En esos partidos ha mostrado 13 tarjetas amarillas y todavía no ha expulsado a ningún futbolista, manteniendo una media de 4,3 amonestaciones por encuentro. Una cifra superior a la que acostumbra en la Premier League, reflejo de la mayor exigencia de las eliminatorias mundialistas, aunque sin perder nunca el control de los partidos.

Luis de la Fuente ya sabe quién será el encargado de impartir justicia en una eliminatoria que decidirá un billete para las semifinales. España buscará seguir soñando con el Mundial y lo hará bajo la mirada de un árbitro con el que, hasta ahora, casi siempre le han ido bien las cosas.