España – Bélgica, última hora en directo | Alineaciones, horario y dónde ver el partido de la selección en cuartos de final del Mundial 2026 hoy en vivo online y por streaming
Sigue en directo el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica: goles, resultado y última hora en directo
Dónde juega hoy España contra Bélgica: éste es el estadio del partido de cuartos de final del Mundial
Quedan tres partidos. Tres pasos para alcanzar la cima del fútbol mundial. España ya no juega con la ilusión de una selección que ha llegado lejos. Juega con la convicción de quien siente que está preparada para conquistar el Mundial. Lo transmite en cada entrenamiento, en cada celebración, en cada conversación después de las sesiones de trabajo, cuando buena parte del grupo sigue sobre el césped compartiendo risas mientras el sol cae sobre Los Ángeles, Dallas o donde sea. Luis de la Fuente ha construido algo mucho más grande que un equipo. Ha levantado una familia. Y esa familia afronta este viernes ante Bélgica (21:00 hora peninsular española) el reto más importante desde que comenzó el campeonato. El siguiente paso, siempre es el más importante.
España vs Bélgica, en directo online
«Cuidado con Bélgica». ¿Quién no ha escuchado esa frase cada vez que el calendario se posaba en un nuevo Mundial? Bélgica ha ido de tapada desde 2014 hasta 2022, aunque de más a menos con el paso de los Mundiales. Anduvo siempre como alternativa, pero nunca terminó de romper el cascarón más allá del tercer puesto en Rusia 2018. Cuatro años antes desfallecieron en cuartos de final y cuatro después ni siquiera superó la fase de grupos.
Sin tocar metal se fueron los Hazard, Kompany, Mertens, Alderweireld, Fellaini, Vertonghen, Carrasco… Hoy día queda un puñado de supervivientes, los últimos de Bélgica. Se cuentan con los dedos de una mano. Courtois, Meunier, Witsel, De Bruyne y Lukaku. Tienen ante España la última oportunidad para seguir buscando el trofeo que ansían. De menos a más en el torneo, Bélgica ya ha cuajado la segunda mejor actuación de su historia en un Mundial.
Este viernes buscan las semifinales ante España. Ahí espera la poderosa Francia. «Estamos enfrentándonos a una selección más fuerte que nosotros, pero vamos a defendernos con alma, vida y corazón para seguir adelante», dice Rudi García. Los últimos de Bélgica, contra España y contra el paso del tiempo.
A qué hora juega España hoy
El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica está programado para hoy, viernes 10 de julio, a partir de las 21:00 horas. Será en ese momento cuando el pitido del árbitro pare por completo nuestro país, que estará pegado a las pantallas siguiendo muy de cerca la última hora del partido de la selección española.
Quién sería el próximo rival de España
En caso de victoria para el combinado nacional, España se enfrentaría a Francia en las semifinales del Mundial y el partido sería el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas.
¡Media hora para el gran partido!
Sólo quedan 30 minutos para que comience el duelo. Es una eliminatoria a partido único. 90 minutos y, si sigue el empate, a prórroga. Si continuara la igualada, se decidirá el partido de cuartos en la tanda de penaltis.
Los otros partidos de cuartos
Además de este España – Bélgica, quedan dos partidos de cuartos: Noruega – Inglaterra y Argentina – Suiza. Este jueves se disputó el Francia – Marruecos, ganado por los galos (2-0). Francia será el rival del ganador del España – Bélgica.
El árbitro del España – Bélgica
El colegiado de este partido de cuartos del Mundial es el inglés Michael Oliver, un árbitro con mucha experiencia. Conoce todos los detalles sobre Oliver.
Pedri, suplente
La gran novedad en el once de Luis de la Fuente es Fabián. Pedri se queda en el banquillo por primera vez en el Mundial.
Última hora: ¡sí habrá minuto de silencio!
La FIFA ha cedido y sí habrá minuto de silencio por las víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería). Todos los detalles, aquí.
¡También conocemos la alineación de Bélgica! ¡De Bruyne vuelve a escena!
Rudi García vuelve a introducir cambios. El más llamativo es que De Bruyne, que no disputó ni un minuto en octavos contra Estados Unidos, regresa a la titularidad. El once de Bélgica está formado por Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
¿Dónde juega España contra Bélgica? Este es el estadio donde se disputa el partido de cuartos de final del Mundial 2026
Las selecciones de futbol europeas España y Bélgica se verán las caras este viernes 21 de julio a las 21:00 horas. Este partido será el segundo partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de 2026. El escenario elegido por la FIFA para este partido que promete ser histórico para ambas selecciones es el SoFi Stadium, rebautizado para el Mundial como el Estadio Los Ángeles.
¡Ya tenemos alineación de España! Luis de la Fuente se carga a Pedri
Un único cambio en la alineación de España para buscar las semifinales del Mundial. De la Fuente deja a Pedri en el banquillo y su lugar lo ocupa Fabián Ruiz. El resto de futbolistas responden al once de gala. Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabían, Olmo, Lamine Yamal; Baena y Oyarzabal.
Rudi García, el seleccionador ‘español’ que ha espoleado a Bélgica
«Si mis abuelos no hubieran escapado de la Guerra Civil, yo sería español», desveló el seleccionador de Bélgica en un buen castellano. Los orígenes de Rudi García (Nemours, 1964) apuntan a España, concretamente a Almería. De Garrucha era su abuelo paterno y materno y de Mojácar su abuela materna. Rudi García nació en París después de que sus abuelos emigraran a Francia tras la Guerra Civil española.
Última oportunidad para los supervivientes de la generación de oro de Bélgica
Sin tocar metal se fueron los Hazard, Kompany, Mertens, Alderweireld, Fellaini, Vertonghen, Carrasco… Hoy día queda un puñado de supervivientes de aquella generación de oro, los últimos de Bélgica. Se cuentan con los dedos de una mano. Courtois, Meunier, Witsel, De Bruyne y Lukaku. Tienen ante España la última oportunidad para seguir buscando el trofeo que ansían. De menos a más en el torneo, Bélgica ya ha cuajado la segunda mejor actuación de su historia en un Mundial.
Qué día es la final del Mundial
La fecha de la final del Mundial de Fútbol de 2026 lleva establecida desde el 16 de marzo de 2023, día en que la FIFA aprobó el nuevo formato del que estamos disfrutando este Mundial, donde han participado más equipos y habrá más partidos (48 equipos y 104 partidos). El 19 de julio se disputará la fase final y último partido del torneo. Fecha que pondrá fin a un torneo que comenzó el pasado 11 de junio y nos dejará 39 días de Mundial.
Ranking de goleadores del Mundial 2026
Jugadores tan importantes como Leo Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland han comenzado con muchísima fuerza el Mundial. Tres de las grandes estrellas lideran la tabla de goleadores del torneo. Así, la lucha por la Bota de Oro está muy viva.
Pronóstico de España vs Bélgica
España se juega hoy el pase a las semifinales del Mundial 2026 ante la Bélgica de Rudi García. Se trata de un partido clave para la selección española, que buscará repetir las semifinales que consiguió en la Copa del Mundo 2010. La emoción es máxima y toda España está pendiente de un partido clave en el que las apuestas dan como favorita a La Roja. Vota en nuestra encuesta y dinos quién crees que va a ganar el partido de hoy: España o Bélgica.
Con qué camiseta juega España contra Bélgica
España se vestirá de local para esta gran cita, con los colores propios de la selección, que son el rojo, con pantalones azul marino y medias azules. El diseño incorpora mangas de color azul marino y unas finas líneas amarillas verticales.
¡Bienvenidos al España-Bélgica!
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del España-Bélgica de los cuartos de final del Mundial 2026. La selección busca las semifinales ante Francia en un partido que pinta a histórico. ¡Vamos!
El camino de Bélgica hasta cuartos de final
Bélgica, rival de España, quedó primera en su grupo. Empató en el estreno ante Egipto (1-1) y contra Irán (0-0) y después goleó a Nueva Zelanda (1-5). En dieciseisavos eliminó a Senegal en la prórroga (3-2) y en octavos goleó a Estados Unidos (1-4).