España – Bélgica, última hora en directo | Alineaciones, horario y dónde ver el partido de la selección en cuartos de final del Mundial 2026 hoy en vivo online y por streaming

Quedan tres partidos. Tres pasos para alcanzar la cima del fútbol mundial. España ya no juega con la ilusión de una selección que ha llegado lejos. Juega con la convicción de quien siente que está preparada para conquistar el Mundial. Lo transmite en cada entrenamiento, en cada celebración, en cada conversación después de las sesiones de trabajo, cuando buena parte del grupo sigue sobre el césped compartiendo risas mientras el sol cae sobre Los Ángeles, Dallas o donde sea. Luis de la Fuente ha construido algo mucho más grande que un equipo. Ha levantado una familia. Y esa familia afronta este viernes ante Bélgica (21:00 hora peninsular española) el reto más importante desde que comenzó el campeonato. El siguiente paso, siempre es el más importante.

España vs Bélgica, en directo online

«Cuidado con Bélgica». ¿Quién no ha escuchado esa frase cada vez que el calendario se posaba en un nuevo Mundial? Bélgica ha ido de tapada desde 2014 hasta 2022, aunque de más a menos con el paso de los Mundiales. Anduvo siempre como alternativa, pero nunca terminó de romper el cascarón más allá del tercer puesto en Rusia 2018. Cuatro años antes desfallecieron en cuartos de final y cuatro después ni siquiera superó la fase de grupos.

Sin tocar metal se fueron los Hazard, Kompany, Mertens, Alderweireld, Fellaini, Vertonghen, Carrasco… Hoy día queda un puñado de supervivientes, los últimos de Bélgica. Se cuentan con los dedos de una mano. Courtois, Meunier, Witsel, De Bruyne y Lukaku. Tienen ante España la última oportunidad para seguir buscando el trofeo que ansían. De menos a más en el torneo, Bélgica ya ha cuajado la segunda mejor actuación de su historia en un Mundial.

Este viernes buscan las semifinales ante España. Ahí espera la poderosa Francia. «Estamos enfrentándonos a una selección más fuerte que nosotros, pero vamos a defendernos con alma, vida y corazón para seguir adelante», dice Rudi García. Los últimos de Bélgica, contra España y contra el paso del tiempo.

A qué hora juega España hoy

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica está programado para hoy, viernes 10 de julio, a partir de las 21:00 horas. Será en ese momento cuando el pitido del árbitro pare por completo nuestro país, que estará pegado a las pantallas siguiendo muy de cerca la última hora del partido de la selección española.

Quién sería el próximo rival de España

En caso de victoria para el combinado nacional, España se enfrentaría a Francia en las semifinales del Mundial y el partido sería el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas.