¿Dónde juega España contra Bélgica? Este es el estadio donde se disputa el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Las selecciones de futbol europeas España y Bélgica se verán las caras este viernes 21 de julio a las 21:00 horas. Este partido será el segundo partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de 2026.

El escenario elegido por la FIFA para este partido que promete ser histórico para ambas selecciones es el SoFi Stadium, rebautizado para el Mundial como el Estadio Los Ángeles.

Este estadio se ha convertido en un amuleto para la selección nacional, debido a que fue donde ganó a la selección de Austria en dieciseisavos. El partido se podrá ver en abierto para toda España en RTVE con los comentarios habituales de Juan Carlos Rivero.

¿Por qué los estadios cambian de nombre para el Mundial?

Durante este mundial de fútbol, los estadios han sufrido cambios de nombre. Estos cambios se deben a una regla estricta de la FIFA conocida como la política de «estadio limpio». Bajo esta normativa, ningún recinto puede lucir marcas corporativas o comerciales que no sean patrocinadores oficiales del Mundial.

Muchos de estos estadios reciben el nombre por patrocinios derivados de la NFL. Múltiples empresas pagan millones por los derechos de nombre anuales, como es el caso del SoFi Stadium. Estas corporaciones no tienen acuerdos comerciales con la FIFA, por lo que se bloquea su visibilidad para proteger a los patrocinadores principales del Mundial.

La FIFA pretende evitar también que marcas ajenas al torneo se promocionen gratuitamente ante audiencias millonarias en decenas de televisiones internacionales.

Para resolver este conflicto, la organizadora del torneo ha decidido renombrar a los estadios durante el torneo, empleando el nombre de la ciudad donde se sitúa el estadio.

Uno de los ejemplos más virales fue el renombramiento del Levi’s Stadium, que aprovechó este conflicto donde tuvieron que tapar su logo del estadio para generar una estrategia viral que les funcionó.