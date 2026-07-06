Juan Carlos Rivero incendia las redes con sus comentarios en el España – Portugal del Mundial

Juan Carlos Rivero volvió a ser protagonista en otro partido de España en el Mundial, en este caso en el enfrentamiento ante Portugal de octavos de final. El nombre del narrador de los partidos de la Selección Española en Televisión Española volvió a ser uno de los más comentados en las redes sociales, como es ya habitual en cada encuentro que narra.

Juan Carlos Rivero narra en La 1 de TVE el España – Portugal del Mundial 2026, un duelo de octavos que se disputa en Dallas. Acompañado por los comentarios de Verónica Boquete y Mario Suárez, el veterano periodista de TVE fue protagonista por sus comentarios en este encuentro.

Como ya es habitual, sus mensajes y comentarios han sido de los más comentados en las redes sociales, donde a menudo se critica su labor. Es ya costumbre que el nombre de Juan Carlos Rivero sea uno de los más comentados, a menudo por su forma de narrar y otras veces por algunos de sus errores, aunque es ya normal que también a menudo se exageren sus fallos o, directamente, se los inventen en las redes sociales.

Cabe recordar que Televisión Española tiene los derechos del Mundial 2026, aunque no en su totalidad, sino un partido al día y todos los que juegue España en el torneo. Juan Carlos Rivero es uno de los narradores españoles más veteranos en televisión, con muchos partidos ya de experiencia.

El periodista deportivo ha narrado ya los principales partidos de fútbol cuyos derechos están en manos de Televisión Española. Rivero narra también los encuentros de la selección española y por eso está ahí como uno de los periodistas que están en la cobertura de TVE para este Mundial.

Cabe señalar que Juan Carlos Rivero se toma ya con humor estas críticas y comentarios durante su narración de los partidos.

España – Portugal en el Mundial 2026

España se mide ante Portugal en su quinto partido del Mundial 2026, el segundo de las rondas eliminatorias. Para este encuentro, Luis de la Fuente ha sacado el siguiente once titular: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Mikel Oyarzabal.