Mónica García no sabe cuántas niñas marroquíes son violadas porque «no pasan por los puntos contra la violencia machista»

La ministra y responsable de la Sanidad en Ceuta, Mónica García, asegura que ha habido cinco denuncias por agresiones sexuales en Ceuta después de la llegada de 80.000 extranjeros ilegales que cruzaron la frontera con Marruecos, mientras que la Guardia Civil lo eleva hasta 15. La dirigente de Más Madrid ha explicado la diferencia entre las dos cifras en que «a lo mejor no han pasado por los hospitales o los puntos de atención a la violencia machista».

«La consejera de Salud [Nabila Benzina] nos dijo que ellos habían atendido en las casas de crisis a cinco mujeres con agresión sexual que habían tenido todas las garantías sanitarias para ser evaluadas», ha informado este lunes Mónica García.

«Si nosotros tenemos cinco, a lo mejor es que hay 10 mujeres que no han pasado por los hospitales, o que no han pasado por los puntos de atención de crisis de atención a la violencia machista», ha indicado la titular de Sanidad y responsable de la materia en la ciudad autónoma. «Eso lo tendremos que ver», ha apostillado en una entrevista en RTVE.

«Dicho esto, la mejor manera de proteger a las mujeres y a los menores es que estén en lugares y espacios seguros», ha indicado, para añadir: «Que la ciudad nos ceda espacios seguros donde podamos ir y atender a la población en condiciones dignas».

Diferentes fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil indicaron que había hasta 15 denuncias de violaciones, una cifra que choca con los datos que había ofrecido este mismo lunes la titular de Sanidad.

1.500 nuevas plazas para inmigrantes

Este lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la creación de 1.500 nuevas plazas para acoger a los inmigrantes que todavía permanezcan en la ciudad autónoma.

La dirigente del PSOE ha asegurado que está «trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida». La también portavoz del Gobierno ha anunciado que «se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario».

Saiz ha detallado que estarán en el parking del embolsamiento, cedido por Ceuta para tal fin, en las instalaciones de la hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del guano. La ministra ha detallado que estos tres últimos son de titularidad del Gobierno. «Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas» para los inmigrantes llegados a la ciudad autónoma, ha subrayado.