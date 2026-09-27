La gran noche de San Sebastián: cine, moda y estrellas en la clausura

San Sebastián vuelve a despedir su gran fiesta del cine por todo lo alto. La alfombra roja de la clausura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián se convierte, una vez más, en el punto de encuentro entre cine, moda y rostros imprescindibles de la cultura española. Y allí ha estado COOL, siguiendo de cerca una noche marcada por la elegancia, las últimas sorpresas y, sobre todo, muchas ganas de celebrar.

Entre flashes, saludos y carreras de última hora, la alfombra roja ha reunido a nombres como Alejandro de Miguel, Paz Vega o Greta Fernández, con quienes COOL ha podido hablar en primera persona sobre la emoción de cerrar una semana cinematográfica tan intensa.

#donosti #cine #salseo #parati ♬ original sound – i @coolrevista San Sebastián vuelve a despedir su gran fiesta del cine por todo lo alto. La alfombra roja de la clausura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián se convierte, una vez más, en el punto de encuentro entre cine, moda y rostros imprescindibles de la cultura española. Y allí ha estado COOL, siguiendo de cerca una noche marcada por la elegancia, las últimas sorpresas y, sobre todo, muchas ganas de celebrar ✨ Entre flashes, saludos y carreras de última hora, la alfombra roja ha reunido a nombres como Alejandro de Miguel, Paz Vega o Greta Fernández, con quienes COOL ha podido hablar en primera persona sobre la emoción de cerrar una semana cinematográfica tan intensa 📽️🎞️ #sansebastian

Greta Fernández regresaba al festival con la felicidad de quien sabe que San Sebastián siempre tiene algo especial. «Muy feliz de volver aquí. Siempre presentar una película aquí es una suerte», confesaba la actriz, que aseguraba que, precisamente, presentar una película había sido «lo mejor» de su paso por el certamen.

Para la ocasión, Fernández apostó por un look integral de Jacquemus, asesorada por el estilista Marc Forné. Un estilismo pensado para celebrar una noche especial: «Muy feliz como de celebración», explicaba. Y razones no le faltan. La actriz ha tenido un año de mucho trabajo y continúa inmersa en nuevos proyectos. Entre ellos, una película que está rodando junto a su padre, algo que vive con especial ilusión: «Siempre es una suerte trabajar con mi padre».

Moda y cine, dos industrias que se miran

También Alejandro de Miguel quiso poner en valor la relación entre la industria cinematográfica y la moda española. El diseñador destacaba el orgullo de volver a una ciudad que, en sus palabras, «nos acoge siempre con tanta calidad», y celebraba poder estar allí para «apoyar el cine».

Una alianza que considera imprescindible. «Dos industrias muy importantes, la del cine y la de la moda, siempre tienen que estar unidas», defendía. Para De Miguel, las actrices y el cine funcionan además como un escaparate privilegiado para la moda española, convirtiendo la alfombra roja en mucho más que una sucesión de looks: es también una plataforma para el talento creativo nacional.

Y si hay alguien que conoce bien la magia de San Sebastián, es Paz Vega. La actriz no dudaba en reivindicar la dimensión del certamen: «Es el festival más importante que tenemos en nuestro país. Siempre es un gusto venir a San Sebastián». La selección de películas, el ambiente y todo lo que rodea al festival hacen que esta noche sea, sobre todo, momento de celebración. «Esta noche toca celebrar», resumía.

Y entonces llegó Miguel Ángel Muñoz

Pero si algo ha demostrado esta edición es que San Sebastián también sabe provocar auténticos momentos de locura. Y Miguel Ángel Muñoz volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención de la alfombra roja. Entre flashes, gritos y el entusiasmo de los asistentes, su presencia desató una auténtica revolución entre quienes esperaban a las puertas del festival.

Una imagen que resume a la perfección el espíritu de estos días: estrellas, cine, moda, fans y una ciudad completamente entregada a su festival.

Una edición para recordar

Durante estos días, COOL ha vivido el Festival de San Sebastián desde dentro y ha podido conversar con algunos de los grandes nombres que han pasado por el certamen. Penélope Cruz, los Javis, Adriana Ugarte, Rubén Cortada o Miguel Ángel Muñoz han sido algunos de los protagonistas con los que hemos compartido impresiones, proyectos y momentos frente a nuestras cámaras.

#sansebastian #alfombraroja #salseo #parati ♬ son original – bruce @coolrevista San Sebastián llevaba horas esperando a Brad Pitt. Y cuando finalmente apareció en la alfombra del Kursaal, el actor decidió hacer algo poco habitual en una noche de festival: quedarse. Mucho. Durante cerca de dos horas, Pitt recorrió la alfombra, se acercó a los fans, firmó autógrafos y se hizo fotografías con quienes llevaban horas aguardando para verle. COOL ha estado presente en una de las noches más esperadas del Festival de San Sebastián, la presentación de Heart of the Beast, y ha podido seguir de cerca cada uno de los movimientos del actor ❤️‍🔥✨ #bradpitt

Pero esta edición también ha tenido una dimensión internacional incontestable. La llegada de estrellas como Orlando Bloom o Brad Pitt convirtió San Sebastián en epicentro mundial del cine y volvió a demostrar la capacidad del festival para atraer a grandes figuras de la industria.

Ahora, con la alfombra roja de clausura como broche final, toca despedirse. San Sebastián baja el telón después de unos días en los que el cine ha vuelto a tomar las calles, las estrellas han llenado de glamour la ciudad y la cultura se ha encontrado, una vez más, con la moda.

#losjavis #labolanegra #sansebastian #parati ♬ A Mi Manera – Guitarricadelafuente @coolrevista El equipo de ‘La bola negra’ ha desfilado este sábado por la alfombra roja del Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, donde miles de personas esperaban uno de los momentos más esperados del festival. COOL ha podido hablar en con Javier Calvo y Javier Ambrossi antes de la proyección 🎞️📽️ Hay noches que se esperan durante meses y que, cuando finalmente llegan, parecen concentrar toda la emoción en unos pocos minutos. Este sábado, el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián se convirtió en el epicentro de una de las alfombras rojas más esperadas del festival con la llegada de ‘La bola negra’, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi ✨ #penelopecruz

Nos quedamos con los flashes, las películas, los encuentros y esa sensación tan donostiarra de que, durante unos días, todo puede pasar. El festival termina, pero la magia de San Sebastián —esa que mezcla cine, moda y ciudad como ninguna otra— se queda un poco más.