San Sebastián llevaba horas esperando a Brad Pitt. Y cuando finalmente apareció en la alfombra del Kursaal, el actor decidió hacer algo poco habitual en una noche de festival: quedarse. Mucho. Durante cerca de dos horas, Pitt recorrió la alfombra, se acercó a los fans, firmó autógrafos y se hizo fotografías con quienes llevaban horas aguardando para verle. COOL ha estado presente en una de las noches más esperadas del Festival de San Sebastián, la presentación de Heart of the Beast, y ha podido seguir de cerca cada uno de los movimientos del actor.

Fans desde las nueve de la mañana

La expectación comenzó mucho antes de que cayera la noche. Desde las nueve de la mañana, los seguidores de Brad Pitt ocupaban ya su sitio junto a la alfombra del Kursaal. Pancartas, fotografías, libros, móviles preparados y todo tipo de recuerdos esperaban al protagonista de una de las llegadas más multitudinarias de esta edición.

La espera tuvo recompensa. Pitt no quiso limitar su paso por la alfombra a las fotografías oficiales. Se detuvo, saludó, firmó y posó con los seguidores que habían pasado el día aguardando. En uno de sus primeros paseos hacia los photocalls, incluso dejó una promesa que después cumpliría: «I will be back», les dijo a los fans. Volvería.

La entrada con Inés de Ramón

La llegada junto a Inés de Ramón fue otro de los grandes momentos de la noche. Ella apareció con un espectacular vestido verde de encaje y transparencias, una elección especialmente llamativa sobre la alfombra roja donostiarra. A su lado, Pitt, de traje oscuro, concentraba las cámaras.

Hubo un detalle que no pasó desapercibido: mientras él posaba ante los fotógrafos, Inés le observaba embelesada. Una escena íntima en medio del enorme despliegue mediático que rodeaba la llegada de la pareja. Española y vinculada también a San Sebastián por esta noche tan especial, de Ramón acompañó al actor durante buena parte del recorrido.

Dos horas de alfombra para los fans

Lo más sorprendente llegó después. Brad Pitt no tenía ninguna prisa. Durante aproximadamente dos horas permaneció en la alfombra atendiendo a los seguidores que reclamaban una fotografía o un autógrafo. Se acercó a las vallas, recibió regalos, firmó fotografías y permitió que muchos de los fans que habían esperado desde primera hora pudieran llevarse finalmente su recuerdo.

COOL pudo captar de cerca esa actitud especialmente cercana del actor, que regresó una y otra vez hacia las vallas, cumpliendo aquella promesa inicial de volver.

#sansebastian #alfombraroja #salseo #parati ♬ son original – bruce @coolrevista San Sebastián llevaba horas esperando a Brad Pitt. Y cuando finalmente apareció en la alfombra del Kursaal, el actor decidió hacer algo poco habitual en una noche de festival: quedarse. Mucho. Durante cerca de dos horas, Pitt recorrió la alfombra, se acercó a los fans, firmó autógrafos y se hizo fotografías con quienes llevaban horas aguardando para verle. COOL ha estado presente en una de las noches más esperadas del Festival de San Sebastián, la presentación de Heart of the Beast, y ha podido seguir de cerca cada uno de los movimientos del actor ❤️‍🔥✨ #bradpitt

Un tímido «hola» en español

Aunque Pitt no ofreció declaraciones a los medios durante su paso por la alfombra, hubo un pequeño momento que COOL sí pudo captar. Al encontrarse con los micrófonos, el actor se animó con el español y pronunció un sencillo «hola».

Fue apenas una palabra, pero suficiente para provocar una nueva oleada de entusiasmo entre quienes llevaban horas esperando verle. Después, Pitt continuó su recorrido, entre flashes, firmas y teléfonos levantados.

La noche de Heart of the Beast terminó convirtiéndose así en mucho más que una presentación cinematográfica. Fue la noche en la que San Sebastián volvió a demostrar su capacidad para convertir una llegada en un acontecimiento y en la que Brad Pitt, acompañado por Inés de Ramón, decidió quedarse el tiempo suficiente para que prácticamente nadie se marchara del Kursaal sin su pequeño momento con la estrella.