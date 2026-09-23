La reflexión del día de Ernest Hemingway: «El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad»

Ernest Hemingway es uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Premio Nobel de Literatura en 1954, autor de obras como El viejo y el mar, Fiesta o Por quién doblan las campanas, construyó a lo largo de su vida una figura pública que parecía encarnar todo lo contrario a la humildad: el aventurero, el cazador, el corresponsal de guerra, el hombre que vivía al límite. Por eso resulta especialmente llamativa una de sus reflexiones más citadas: «El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad».

Una frase que, viniendo de quien viene, dice mucho más de lo que parece.

La paradoja de un hombre que no lo parecía

Hemingway cultivó durante décadas una imagen de dureza y autosuficiencia que se convirtió en parte de su marca personal. Sus novelas están protagonizadas por hombres que callan más de lo que dicen, que soportan el dolor sin quejarse y que miden su valía por lo que son capaces de resistir. El famoso iceberg que él mismo describió como su técnica narrativa, mostrar poco para que lo que no se ve pese más, era también una forma de entender la vida.

Y sin embargo, detrás de esa fachada había un escritor que reescribía sus textos decenas de veces, que leía vorazmente a sus contemporáneos, que buscaba consejo en otros autores y que era perfectamente consciente de que la grandeza literaria no se alcanza creyéndose el mejor. La humildad, en su caso, no era debilidad. Era el motor silencioso de su trabajo.

Por qué la humildad es la base del conocimiento real

Lo que Hemingway captura en esta frase es algo que la filosofía lleva siglos intentando formular de distintas maneras. Sócrates lo expresó con su célebre «solo sé que no sé nada», señalando que el primer paso hacia el conocimiento verdadero es reconocer los límites de lo que uno sabe. El que cree saberlo todo ha cerrado la puerta al aprendizaje. El que reconoce que le falta mucho por aprender la mantiene siempre abierta.

La humildad intelectual no consiste en subestimarse ni en fingir ignorancia. Consiste en mantener una postura de apertura genuina ante lo que no se conoce, en escuchar con la misma atención con la que se habla y en estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica. Es, paradójicamente, la actitud que más autoridad confiere, porque quien la practica no necesita imponerla.

El poder que no necesita demostrarse

La segunda parte de la frase, que vincula la humildad con el poder, es quizás la más contracultural en un mundo que tiende a identificar el poder con la exhibición de la fuerza. Hemingway sugiere algo diferente: que el poder verdadero, el que dura y el que transforma, no proviene de la imposición sino del conocimiento profundo de las propias limitaciones y de las de los demás.

Es una idea que resuena en la historia de muchos de los líderes y creadores que han dejado una huella real. No los que gritaron más alto, sino los que escucharon con más atención. No los que creyeron tenerlo todo resuelto, sino los que supieron rodearse de personas más capaces que ellos en determinadas áreas y aprender de esas diferencias.

Una lección que Hemingway aplicó a su escritura

En el caso del propio Hemingway, la humildad se manifestó de una forma muy concreta: en su relación con el oficio de escribir. A pesar de su fama y su reconocimiento, nunca dejó de considerar la escritura como algo que exigía esfuerzo, revisión y honestidad brutal consigo mismo. «El primer borrador de cualquier cosa es una porquería», llegó a decir, una admisión que revela mucho sobre su forma de entender el trabajo creativo.

Esa disposición a empezar de cero, a cuestionar lo que ya estaba escrito y a no conformarse con lo primero que salía es, en el fondo, otra forma de practicar la humildad. Y también, según su propia reflexión, el secreto de todo lo que merece la pena alcanzar.