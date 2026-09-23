Se buscan voluntarios para vivir gratis en uno de los pueblos más bonitos de España a cambio de trabajar solo 3 horas diarias cuidando el jardín y la casa

La vigente y tentadora posibilidad de vivir gratis en uno de los pueblos más bonitos de España ha despertado el interés de cientos de viajeros que buscan alternativas al turismo convencional. Lo que se propone combina alojamiento sin coste, comida y tiempo libre en la montaña con una contrapartida sencilla: dedicar unas horas al día a tareas domésticas y de jardinería.

Y una vez que se cumplan esos trabajos, el resto de la jornada queda libre para el senderismo, el baño en pozas naturales o la exploración de los alrededores. El anuncio se ha publicado en Workaway, una plataforma que conecta a anfitriones con voluntarios dispuestos a colaborar a cambio de techo y manutención. A continuación, de qué pueblo se trata y todos los detalles.

¿Cuál es el pintoresco pueblo español en el que se puede vivir gratis?

El anfitrión que ha publicado el anuncio vive en Candelario, un municipio de la provincia de Salamanca situado en plena Sierra de Béjar, en Castilla y León. Se trata de uno de los pueblos incluidos en la asociación ‘Los pueblos más bonitos de España’, que lo incorporó a su listado en 2015 por el buen estado de conservación de su casco histórico.

Y por si hace falta algún otro reconocimiento para dar cuenta de su esplendor, cabe remarcar que el pueblo también fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975.

Al día de hoy, Candelario conserva calles empedradas, casas de piedra y madera oscura y las ‘regaderas’, los canales de agua que bajan desde la sierra y recorren el centro urbano. Otro de sus rasgos distintivos son las batipuertas, unas puertas partidas a media altura que antes servían para ventilar las viviendas sin perder intimidad ni dejar entrar a los animales.

En lo que respecta al municipio, se encuentra a apenas cuatro kilómetros de Béjar y a poco más de 70 de la capital, Salamanca, en una zona de montaña muy visitada en otoño por el color de sus castañares y en invierno por la nieve de la sierra. Su entorno, salpicado de piscinas naturales y rutas de senderismo, explica buena parte del atractivo de la oferta publicada en Workaway.

Tres horas de trabajo al día: ¿En qué consiste la ayuda que se pide?

Otra pauta importante que hay que remarcar es que la ayuda que se pide a los voluntarios es limitada en el tiempo. El propio anfitrión explica en el anuncio que la rutina consiste en dedicar entre una y dos horas al jardín y alrededor de una hora más a tareas de la casa, lo que deja el resto del día libre. En total, la jornada de trabajo no supera las tres horas diarias.

Y más allá del jardín y la limpieza, el anfitrión ofrece otras posibilidades de colaboración e intercambio cultural. Entre las tareas y actividades que aparecen en el anuncio se incluyen:

Proyectos artísticos y manualidades creativas.

Práctica de idiomas: inglés, con interés en aprender japonés, ruso, alemán, polaco, francés o ucraniano.

Pequeños proyectos ecológicos y tareas de mantenimiento ligero.

Cuidado de animales.

Apoyo en tareas de enseñanza.

¿Qué más hay que saber antes de inscribirse a esta propuesta en Candelario?

El anfitrión ofrece una habitación privada con baño propio en la segunda planta de la vivienda, descrita en el anuncio como confortable.

Por un lado, la oferta también incluye acceso a internet y comidas compartidas, aunque no se detallan las condiciones económicas más allá del alojamiento y la comida a cambio de las horas de trabajo, un modelo habitual entre los usuarios de la plataforma para reducir gastos durante estancias largas.

Por otro lado, el resto de la jornada queda para disfrutar del entorno natural que rodea Candelario, uno de los grandes atractivos para quien busca vivir gratis en un pueblo bonito de España sin renunciar a la montaña.

En este sentido, los voluntarios pueden hacer senderismo, bañarse en pozas naturales, recorrer pueblos cercanos de la Sierra de Béjar o practicar cicloturismo por las rutas de montaña que rodean la localidad.

Cómo funciona Workaway y qué se necesita para apuntarse

Workaway es una plataforma internacional de intercambio cultural que pone en contacto a viajeros con anfitriones de más de 170 países, entre ellos España, donde supera los 8.000 anuncios activos. Para apuntarse, primero uno se debe registrar y luego acceder al artículo de esta propuesta española.

Además, el anfitrión exige tener el correo electrónico verificado en la plataforma antes de aceptar cualquier solicitud, y la estancia mínima recomendada oscila entre una y cuatro semanas.

Y conviene recordar que no se trata de un empleo remunerado, sino de un intercambio cultural entre el anfitrión y el voluntario, por lo que no genera nómina ni cotización a la Seguridad Social.

Por último, los interesados en esta oferta concreta deben tener en cuenta que, si no son ciudadanos de la Unión Europea, necesitarán gestionar el visado correspondiente antes de viajar a España, ya que el voluntariado no sustituye los trámites migratorios exigidos por la embajada del país de origen.