Adiós a la playa y las masificaciones: el precioso pueblo de montaña con balcones de madera a sólo 200 km de Madrid

Si buscas un destino tranquilo cerca de Madrid para desconectar del turismo masificado, Candelario es una de las mejores opciones. Este pintoresco pueblo de Salamanca, situado en plena Sierra de Béjar, enamora por su arquitectura tradicional perfectamente conservada y por un entorno natural que invita a bajar el ritmo.

Pasear por este municipio es descubrir la esencia de la vida rural serrana, entre montañas, naturaleza y tradiciones.

El pueblo de montaña cerca de Madrid perfecto para escapar del turismo de masas

Candelario ostenta el título de Conjunto Histórico-Artístico desde 1975, reconocimiento que premia el excelente estado de su casco antiguo. El pueblo, situado a 1.100 metros de altitud, presenta una estructura urbana escalonada sobre la ladera de la montaña, lo que regala vistas únicas de las cumbres nevadas que superan los 2.000 metros.

La villa cuenta con 832 habitantes según los últimos datos del INE, lo que garantiza una visita tranquila lejos de las aglomeraciones de los destinos estivales tradicionales.

Este núcleo rural no solo atrae por su tranquilidad, sino también por su relevancia cultural. La plataforma de Los Pueblos Más Bonitos de España resalta que Candelario sirve habitualmente de escenario para rodajes cinematográficos y series de televisión, como «El Internado» o «Luna, el misterio de Calenda», gracias a su estética atemporal y su atmósfera única.

¿Por qué la arquitectura de Candelario es un tesoro del patrimonio español?

Las fachadas de granito lucen balcones de madera tallada y las famosas batipuertas, unas medias puertas que protegían el interior de las viviendas de las nevadas y del ganado que circulaba por las calles.

El Ayuntamiento destaca que estas estructuras también facilitaban las tareas durante la matanza, permitiendo la ventilación mientras se sujetaba al animal desde el exterior.

Otro elemento fundamental son las regaderas, pequeños canales de piedra que recorre las calles principales en el sentido de la pendiente. Estas acequias urbanas conducen el agua cristalina del deshielo y de los manantiales de la sierra, creando un murmullo constante que caracteriza el paseo por la villa.

Antiguamente, estas canalizaciones cumplían una función higiénica esencial al limpiar los restos de la industria chacinera local.

Patrimonio histórico y rutas naturales en la Sierra de Béjar

El edificio más sobresaliente de Candelario de la villa es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una construcción que fusiona estilos mudéjar, barroco, románico y gótico. Su interior alberga un rico artesonado mudéjar y retablos del siglo XVI de gran valor artístico.

Por su parte, la Ermita del Humilladero recibe a los visitantes a la entrada del pueblo con un estilo barroco y un retablo de madera procedente de una iglesia desaparecida de la vecina Béjar.

Para los aficionados al senderismo y la naturaleza, el entorno de la sierra ofrece infinitas posibilidades. El pico Calvitero, con más de 2.400 metros, preside un paisaje de glaciares y bosques de castaños.

Las rutas como la Garganta del Oso o la subida a Hoya Moros son perfectas para quienes buscan mayor dificultad técnica. Por último, también puedes visitar el Museo Casa Chacinera, que recrea el modo de vida tradicional de finales del siglo XIX y principios del XX a través de visitas teatralizadas.