Médicos de Ceuta desmienten a Mónica García: «Hay pacientes con sífilis, tuberculosis y uno ha muerto con síntomas de fiebre tifoidea»
Dos médicos de Urgencias ceutíes denuncian ante las cámaras de OKDIARIO la situación que están viviendo
Abucheos e insultos a Mónica García en su visita a Ceuta: "¡Dimisión, sinvergüenza, basura, y Sánchez de vacaciones!"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tardado más de dos semanas en desplazarse a Ceuta para conocer de primera mano la situación sanitaria tras la invasión del pasado 29 de julio. Algo que le han reprochado varios médicos de Urgencias, que además, han asegurado ante las cámaras de OKDIARIO que han tratado a pacientes con «sífilis, gonorrea y tuberculosis» y que uno de ellos ha muerto «con síntomas compatibles con fiebre tifoidea». Unas declaraciones que desmienten el discurso de la titular de Sanidad, que insiste en hablar de normalidad. La ministra ha tachado de «xenófobo» que se identifique «inmigración y enfermedad».
«Ella, que es tan médico, tendría que haber demostrado el juramento que hizo y haber venido el primer día para ponerse los guantes porque aquí hemos visto de todo. Yo misma he visto pacientes con sífilis, gonorrea, tuberculosis… Hay muchos pacientes con fiebre que no sabemos lo que tienen porque estamos esperando resultados», ha denunciado Yaumara Socorras, médico de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta.
En la misma línea se ha pronunciado Buyemaa Abdeselam, otro médico de Urgencias, que ha asegurado ante las cámaras de OKDIARIO que «hay un brote epidémico infeccioso y un paciente murió con síntomas de fiebre tifoidea». «Vivimos un colapso evidente. Muchos llegaron casi ahogados, con lesiones, con traumatismos, con infecciones… Fue un espectáculo dantesco», ha denunciado.
Asimismo, los dos sanitarios han denunciado que el hospital de Ceuta cuenta con una Unidad de Catástrofes que no se había utilizado y que las autoridades sólo han abierto para la crisis migratoria. «El área de catástrofes, que no estaba abierta para los ceutíes, ha sido habilitada ahora, y está llena de pacientes con fiebre que no sabemos lo que tienen».
Ante esta situación, los sanitarios han llamado a la población a «tomar precauciones» para evitar contagios masivos. «No queremos alertar, pero sí tendrían que tomar medidas», han indicado.
La ministra niega el «colapso»
La ministra de Sanidad, por su parte, ha negado que Ceuta viva un «colapso sanitario», si bien ha reconocido que hay áreas «especialmente tensionadas» como en urgencias o plantas de medicina internas y quirúrgicas. También ha afirmado que «existe riesgo para la salud pública derivado del hacinamiento de migrantes».
«¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí», ha afirmado la ministra, al tiempo que ha asegurado que «hay un riesgo epidemiológico moderado para los inmigrantes y bajo para los ceutíes».
García ha comparecido ante los medios tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el delegado de Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz.
La ministra ha destacado que los riesgos están en la salubridad de los inmigrantes que llegaron a Ceuta en la invasión y «que son las que pueden tener un mayor acceso a determinadas enfermedades infecciosas que hasta ahora han estado contenidas».
Por ello, ha reclamado al Gobierno de Ceuta que ceda más espacios en la ciudad para atenderlos «y poder tener a los inmigrantes en las mejores condiciones posibles de salud».
La titular de Sanidad ha destacado que no existe «colapso sanitario», como sí denuncian los profesionales. Y para sostenerlo ha llegado a afirmar que no se han tenido que suspender vacaciones en Sanidad, como sí ha ocurrido en el Ejército y en la Guardia Civil, ni se ha «obligado» a ningún profesional a cambiar de área de trabajo.
Además, ha insistido en que «asociar inmigración con enfermedad» es «injusto» y «xenófobo», al igual que vincularla con «delincuencia» o con «peligros».
«Los inmigrantes no traen enfermedades. Los inmigrantes pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad, pero no traen enfermedades», ha señalado, si bien ha reconocido que hay detectados dos casos de tuberculosis, uno de un menor que llegó ya con diagnóstico y tratamiento iniciado en Marruecos, y otro de un paciente ceutí con sospecha de la enfermedad.
Asimismo, ha confirmado la existencia de «algunos casos» de mantoux positivo -la prueba que detecta posible exposición a la tuberculosis o vacunación previa- que están siendo derivados al hospital para pruebas adicionales, además de 18 casos de gastroenteritis. «Que tengan enfermedades no significa que haya que identificar inmigración con enfermedad», ha reiterado.