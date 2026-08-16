Médicos de Ceuta desmienten a Mónica García: «Hay pacientes con sífilis, tuberculosis y uno ha muerto con síntomas de fiebre tifoidea»

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tardado más de dos semanas en desplazarse a Ceuta para conocer de primera mano la situación sanitaria tras la invasión del pasado 29 de julio. Algo que le han reprochado varios médicos de Urgencias, que además, han asegurado ante las cámaras de OKDIARIO que han tratado a pacientes con «sífilis, gonorrea y tuberculosis» y que uno de ellos ha muerto «con síntomas compatibles con fiebre tifoidea». Unas declaraciones que desmienten el discurso de la titular de Sanidad, que insiste en hablar de normalidad. La ministra ha tachado de «xenófobo» que se identifique «inmigración y enfermedad».

«Ella, que es tan médico, tendría que haber demostrado el juramento que hizo y haber venido el primer día para ponerse los guantes porque aquí hemos visto de todo. Yo misma he visto pacientes con sífilis, gonorrea, tuberculosis… Hay muchos pacientes con fiebre que no sabemos lo que tienen porque estamos esperando resultados», ha denunciado Yaumara Socorras, médico de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta.

En la misma línea se ha pronunciado Buyemaa Abdeselam, otro médico de Urgencias, que ha asegurado ante las cámaras de OKDIARIO que «hay un brote epidémico infeccioso y un paciente murió con síntomas de fiebre tifoidea». «Vivimos un colapso evidente. Muchos llegaron casi ahogados, con lesiones, con traumatismos, con infecciones… Fue un espectáculo dantesco», ha denunciado.

Asimismo, los dos sanitarios han denunciado que el hospital de Ceuta cuenta con una Unidad de Catástrofes que no se había utilizado y que las autoridades sólo han abierto para la crisis migratoria. «El área de catástrofes, que no estaba abierta para los ceutíes, ha sido habilitada ahora, y está llena de pacientes con fiebre que no sabemos lo que tienen».

Ante esta situación, los sanitarios han llamado a la población a «tomar precauciones» para evitar contagios masivos. «No queremos alertar, pero sí tendrían que tomar medidas», han indicado.

La ministra niega el «colapso»

La ministra de Sanidad, por su parte, ha negado que Ceuta viva un «colapso sanitario», si bien ha reconocido que hay áreas «especialmente tensionadas» como en urgencias o plantas de medicina internas y quirúrgicas. También ha afirmado que «existe riesgo para la salud pública derivado del hacinamiento de migrantes».