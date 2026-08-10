Tuberculosis, sarna y presión sanitaria en Ceuta mientras Mónica García centra sus redes en las gafas del eclipse

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La invasión a Ceuta ha abierto un frente sanitario de graves proporciones. Según fuentes sanitarias consultadas, un ciudadano marroquí diagnosticado previamente de tuberculosis en su país y que habría recibido tratamiento fue atendido tras su entrada en la ciudad en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Estas mismas fuentes señalan que el paciente habría llegado en una fase considerada de «alta contagiosidad», aunque serán las nuevas pruebas médicas las que permitan determinar cuál es su situación clínica actual y si persiste el riesgo de transmisión.

Mientras los profesionales sanitarios de Ceuta afrontan una elevada presión asistencial, la ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo departamento es responsable de INGESA y, por tanto, de la sanidad pública en Ceuta y Melilla, ha centrado estos días parte de su comunicación en redes sociales en ofrecer recomendaciones sobre las gafas y las precauciones para observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

El caso de tuberculosis ha obligado a extremar las precauciones en el centro hospitalario, especialmente por tratarse de una enfermedad respiratoria que puede requerir medidas específicas de aislamiento cuando existe riesgo de contagio. La tuberculosis se transmite fundamentalmente por vía aérea cuando una persona con tuberculosis pulmonar o laríngea activa expulsa bacterias al toser, hablar o estornudar. No obstante, el diagnóstico de un caso no significa por sí mismo que exista un brote por el momento, pero los ciudadanos de la ciudad están preocupados.

La situación se produce en un contexto de elevada presión asistencial en Ceuta. El Hospital Universitario de la ciudad atiende habitualmente a una población que mantiene una relación muy estrecha con Marruecos, donde la tuberculosis presenta una carga epidemiológica mayor que en España. El sindicato Solidaridad ya había denunciado en junio la presión sobre las urgencias y los recursos de aislamiento del HUCE y había advertido de episodios en los que estas habitaciones habían llegado a estar ocupadas por pacientes con enfermedades infectocontagiosas.

Junto al caso de tuberculosis, fuentes sanitarias consultadas apuntan también a la existencia de casos de escabiosis, conocida como sarna, entre personas atendidas después de la llegada masiva. Este extremo, sin embargo, debe mantenerse como información atribuida a dichas fuentes mientras no exista una comunicación oficial de INGESA o de la Consejería de Sanidad de Ceuta que detalle el número de casos.

La escabiosis es una enfermedad de la piel provocada por un ácaro y se transmite principalmente mediante contacto estrecho y prolongado entre personas. Los brotes pueden requerir medidas específicas de control, tratamiento simultáneo de los afectados y vigilancia de los contactos. Se trata de una infección frecuente y tratable que puede aparecer en distintos colectivos y contextos de convivencia estrecha, por lo que no debe atribuirse automáticamente su aparición a un determinado origen geográfico.

La preocupación sanitaria se centra especialmente en las condiciones de hacinamiento que se han producido en algunos puntos de Ceuta, donde permanecen personas fuera de los dispositivos ordinarios de acogida. La concentración de personas durante periodos prolongados puede facilitar la transmisión de determinadas infecciones, especialmente aquellas que requieren contacto estrecho o que se transmiten por vía respiratoria.

Más de 900 atenciones sanitarias

La presión asistencial se refleja también en la magnitud del dispositivo sanitario desplegado en Ceuta. Entre las 09.00 horas del 7 de agosto y las 09.00 horas del día 8, INGESA (dependiente del Ministerio de Sanidad) contabilizó 391 asistencias en sus centros de Atención Primaria y Especializada, a las que se sumaron otras 417 atenciones realizadas en el dispositivo de apoyo a Cruz Roja en la playa del Trampolín y 93 en el refuerzo instalado en los accesos a las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta. En total, los dispositivos vinculados al operativo sanitario registraron 901 asistencias en 24 horas, además de 23 ortopantomografías y 48 traslados en ambulancia.

Listas de espera

A esta presión asistencial se suma el impacto que está teniendo el periodo estival, cuando la disponibilidad de profesionales sanitarios se reduce por las vacaciones y las sustituciones no siempre permiten mantener la capacidad habitual. El incremento de la demanda tras la invasión y la menor dotación de personal están generando alteraciones en los tiempos de atención y en las listas de espera, una situación que preocupa especialmente a los ciudadanos de Ceuta, que temen que la presión extraordinaria sobre el sistema termine agravando unas demoras ya de por sí sensibles desde hace meses y que no es capaz de frenar el Ministerio de Sanidad.