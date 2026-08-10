El vídeo viral de Mark Zuckerberg: pelea con un ex campeón de la UFC en mitad de un lago

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales tras la difusión de un video suyo donde ha compartido una sesión de sparring con el ex campeón de UFC y amigo de Ilia Topuria, Merab Dvalishvili. El fundador de Meta y el ex campeón han compartido una sesión de entrenamiento de MMA en una plataforma acolchada en mitad de un lago, donde hemos podido ver una demostración de las habilidades adquiridas por el empresario estadounidense.

El video ha sido prueba de su evolución en el deporte, desplegando puñetazos, patadas y derribos de forma fluida y siendo reconocido en redes sociales por grandes figuras del deporte como Jon Jones.

En un momento de la grabación se puede observar a unas personas que paseaban con una piragua por el lago, bromeando a Zuckerberg diciendo que no llevaba camiseta puesta. «Merab me ha dicho que me la quite, porque así parezco más peleador», respondió el Zuckerberg mientras gesticulaba de forma irónica unas comillas cuando decía la palabra peleador.

La obsesión de Mark Zuckerberg por las MMA y la UFC

El presidente de Meta es un apasionado de las artes marciales mixtas y mantiene una relación estrecha con la compañía UFC. En otras ocasiones se le ha visto realizando entrenamientos con estrellas del deporte como Israel Adesanya, Alex Pereira e incluso ha sido esquina en una pelea por el título mundial acompañando a Alexander Volkanovski. Tiene intención de debutar profesionalmente en el deporte y ya ha participado en competiciones de otras artes marciales como el grappling.

Además, su empresa Meta ha establecido alianzas estratégicas con la organización para transmitir experiencias de realidad virtual del deporte a través de sus plataformas.

El combate entre Zuckerberg y Elon Musk

En 2023 se negoció de forma intensa una pelea de MMA impulsada por la UFC entre el magnate dueño de X y SpaceX, Elon Musk, y Mark Zuckerberg. Finalmente, el enfrentamiento nunca se daría a cabo por la falta de acuerdo entre los empresarios.

Hace unas semanas, Dana White comentó en rueda de prensa que las negociaciones son lentas, pero siguen sobre la mesa. Confirmo que se iniciaron unas negociaciones para que la pelea se diese en el Coliseo de Roma, pero que la descomunal cifra de 150 millones que exigían las autoridades italianas para realizar el evento volvió a estancar las negociaciones.