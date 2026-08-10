El truco definitivo para enfriar una lata en segundos este verano: “Es el método más rápido”

Una vez termina la jornada laboral, llega el momento más esperado: comienzan las vacaciones. Una vez hecha la maleta, ya solo queda emprender el viaje hasta el destino escogido. Una vez allí, te cambias y te pones ropa cómoda para bajar a la playa. Es entonces cuando abres la nevera y sacas un refresco, convirtiéndose en uno de los placeres de la vida.

Con ella disfrutas del momento y parece que nada puede estropear ese momento. Pues sí que lo hay: que se te acabe la bebida o que se quede caliente. Es por ello que ha hecho viral en redes un truco que sacará a miles de personas de situaciones incómodas y evitará dolores de cabeza. Solo se necesita una servilleta o un trozo de papel que pueda cubrir por completo la lata al envolverla.

Una vez que ya se tenga el material, hay que humedecer la lata y cubrirla por completo. Posteriormente, se debe meter la lata en la nevera para conseguir una bebida más fresca en cuestión de segundos. Una usuaria asegura que «os aseguro que es el método más rápido de tener algo fresquito. En mi casa siempre lo hemos hecho así».

Más técnicas

Algunos usuarios en redes han comentado lo siguiente de esta práctica: «Mi marido flipaba ayer, porque no tenía vino frío, así que cogí papel de cocina, mojaito y botella al congelador, le pedí que la sacara para servirme y se quedó loco», «Yo llevo años haciéndolo y tienes razón, es tremendamente rápido» o «Muy buena idea, gracias».

Si esta técnica no convence, hay otra igual de efectiva: se trata de meter la lata, cerrada en un envase con hielo y sal, y girarla durante un par de minutos. Para esto, no se necesita ni siquiera una nevera ni congelador, y se puede tener la bebida fría en un momento.