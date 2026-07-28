Sánchez viajará a La Mareta este sábado y dedicará sus vacaciones a bucear en Puerto Calero

Pedro Sánchez viajará al Palacio La Mareta este sábado 1 de agosto y dedicará sus vacaciones a bucear en Puerto Calero, un exclusivo puerto deportivo ubicado a 25 kilómetros de la residencia presidencial en el que hay atracados barcos de lujo.

El presidente del Gobierno está a punto de iniciar sus vacaciones de verano. Este martes se ha celebrado el último Consejo de Ministros y la previsión es que este sábado viaje hasta la isla de Lanzarote, donde pasará el periodo estival acompañado de Begoña Gómez y de sus dos hijas.

Lanzarote vuelve a ser el lugar escogido por el presidente, que es un enamorado del complejo de piscinas que tiene La Mareta junto a la playa de frente. Cada mañana, sobre las 09:00 horas, Pedro Sánchez sale a nadar junto a Begoña Gómez. La mujer del presidente no se baña todos los días, pero el presidente sí.

A Pedro Sánchez le gusta la natación y este verano tiene previsto bucear por alta mar en el archipiélago canario. Los planes son que el presidente salga a practicar buceo desde Puerto Calero, en la provincia de Yaiza, y tras bucear, la vuelta será de nuevo a Puerto Calero o al Puerto de Rubicón, ubicado en Playa Blanca. Todo dependerá de la seguridad del presidente y de cómo haya ido la sesión de buceo.

El equipo del presidente ya está avisado y ya están preparando los barcos para que haga esta actividad. Por el momento, esos son los planes, a no ser que el presidente cambie de opinión.

Visitas de amigos y familiares

Pedro Sánchez también tiene previsto recibir en el Palacio de La Mareta a amigos, dirigentes socialistas y familiares que vayan a verle durante sus vacaciones. Todos ellos tendrán el alojamiento pagado a cargo del contribuyente.

El presidente del Gobierno ha reducido su círculo más íntimo durante los últimos tiempos, si bien sigue invitando a Lanzarote a personas de su confianza para pasar momentos de ocio.

Uno con los que más se veía en la isla canaria es con José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene una casa muy cerca de La Mareta y lleva años pasando el mes de agosto ahí. Este verano no está previsto que Zapatero visite la isla porque no quiere salir de su casa de Madrid tras conocerse que está imputado en la Audiencia Nacional.

El ex presidente, como Sánchez, también se está refugiando en la natación en la piscina de su chalet. A los dos les gusta practicar deportes acuáticos en verano. En invierno, Sánchez hace bicicleta y Zapatero prefiere correr por el monte con amigos.

Más de tres semanas de vacaciones

Pedro Sánchez y Begoña Gómez pasarán prácticamente todo el mes de agosto en Lanzarote. Está previsto que sus vacaciones duren hasta el lunes 24 de agosto por lo que el presidente regresará a Madrid esa misma mañana o el día anterior por la tarde.

Tal y como informó OKDIARIO, Pedro Sánchez está barajando la posibilidad de volver a la península el 12 de agosto para ver el eclipse en un pueblo de Guadalajara. Su equipo ha sido informado de estos planes y el presidente podría volver solo o con su familia ese miércoles en mitad de las vacaciones. Se decidirá sobre la marcha si finalmente desea viajar.