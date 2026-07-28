Sánchez se marca un ‘Aló presidente’ de hora y media de autobombo antes de irse de vacaciones: «Queda un año más»

Pedro Sánchez ha realizado este martes la tradicional rueda de prensa de balance de curso político, que ha convertido en un ejercicio de autobombo para alardear de su cuestionada gestión. Pese a la estéril legislatura y la incapacidad de sacar adelante los presupuestos, el socialista ha dedicado más de una hora a enfatizar sus políticas y ha confirmado que agotará la legislatura: «Queda un año», ha asegurado.

Sin autocrítica, Sánchez ha aprovechado la primera parte de su intervención para reclamar un pacto de Estado contra la autodenominada «emergencia climática», a la que señala como causa de los incendios que cada año asolan el país, cebándose esta vez, especialmente, en la Comunidad de Madrid y Ávila. El socialista ha cargado contra «el negacionismo climático», que ha calificado como «el peor de los combustibles». «La emergencia climática mata», ha alertado, sin mencionar la carencia de medios de extinción.

Igualmente ha alardeado de la «marcha de la economía», pese a que España tiene la segunda mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, según los datos de la oficina europea de estadística, Eurostat. «Llevamos casi tres años siendo la gran economía de Europa que más crece», ha presumido Sánchez.

El presidente socialista cierra un curso marcado por los casos de corrupción que le cercan en su entorno personal y político. En las últimas semanas se ha conocido la condena a su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación y la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias. La esposa del jefe del Ejecutivo será juzgada por un jurado popular.

En el marco del caso Plus Ultra se ha imputado al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, se mantienen abiertas las investigaciones del caso Leire Díez y la financiación ilegal del PSOE. El ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García fueron sentenciados por el Supremo a 24 años y 19 años de prisión, respectivamente, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Sin mencionar la corrupción

Durante su comparecencia, Sánchez ha evitado referirse a estos casos de corrupción. Ha sido sólo a preguntas de los periodistas cuando ha defendido a Zapatero, a su esposa y su hermano.

El socialista se ha referido a los procedimientos judiciales como «causas políticas» y ha incidido en que ambos son «dos personas con pasados de integridad y profesionalidad».

«Evidentemente Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez, dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse», ha enfatizado.

«No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Y por tanto, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta y esperemos que otras instancias le den la razón», ha completado.

Sobre su mujer, ha destacado que era «una profesional» antes de conocerse y ha llegado a afirmar: «No es mi mujer, es Begoña Gómez». «Lo digo porque en muchas ocasiones, con ese tipo de estrategias, lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integración y de profesionalidad», se ha quejado.

En este punto, ha puesto de relieve que su esposa incluso sacrificó «buena parte de su desarrollo profesional» simplemente porque él fue elegido presidente del Gobierno. «La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?». Sánchez ha arremetido contra las acusaciones populares, y ha señalado una «intencionalidad» por parte del PP y Vox en las investigaciones que le cercan.