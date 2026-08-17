Un ceutí describe el desastre de la playa del Trampolín: «Es como un poblado de Burundi»

José Luis Jordán, vecino de Ceuta que se define como «de tercera generación» y cuyos hijos y nietos ya suman la quinta generación nacida en la ciudad, ha relatado a OKDIARIO el deterioro de la situación en la zona de playa más afectada por la invasión migratoria. Preguntado por el repunte de sarna y tuberculosis que estaría colapsando los hospitales, Jordán no ha dudado en poner el foco en la imagen que presenta actualmente la playa del Trampolín, en la vertiente atlántica de la ciudad, frente al Peñón de Gibraltar. «Las playas están… si lo queréis comprobar, ¿habéis ido ya?», ha interpelado directamente a los reporteros.

La comparación no ha podido ser más gráfica. Ante la descripción de chabolas y fogatas en la zona, Jordán ha respondido sin rodeos: «Eso es Burundi. Claro. Yo lo sé. ¿Algún poblado de África?». Una imagen que, a su juicio, resulta especialmente indignante porque, según denuncia, son precisamente los ocupantes de ese poblado improvisado —personas de origen subsahariano, según su relato— a quienes «no se les puede tramitar expedientes de expulsión», a diferencia de los inmigrantes marroquíes, sobre los que sí existen acuerdos de expulsión inmediata con Marruecos que, lamenta, no se estarían aplicando con la contundencia necesaria.

El vecino ceutí ha ido más allá al cuestionar el propio marco legal que rige estas situaciones. «¿Cómo puedes tramitar que el que entra nadando o el que entra por el agua no es un invasor? Pues entonces los vikingos no eran invasores, ni los cartagineses, ni los romanos. Eso es una soberana tontería», ha defendido, reclamando un cambio profundo en la legislación migratoria española.

Jordán ha reservado sus críticas más duras para la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Marruecos, a quien acusa de una permisividad injustificable. «¿Qué le pasa al presidente Sánchez? ¿Por qué esa benevolencia con un país que solo hace darnos problemas y crearnos problemas?», ha planteado, para acto seguido lanzar una acusación directa contra el monarca alauí: «Mohamed [VI] esto hace con nosotros, con los fronterizos, Ceuta, Melilla y Canarias: le mete a todo lo que quiere». A su juicio, detrás de esa pasividad del Ejecutivo español hay razones que no se atreve a concretar del todo: «Lo que le pasa es la historia. Lo dirá, pero de momento nos jode a los restos de los españoles».

Jordán ha denunciado el abandono por parte del Estado. Vecino de una ciudad que, insiste, «es española como es Salamanca, como es Logroño, como es Sevilla o como es Barcelona», asegura que los ceutíes se sienten «totalmente desprotegidos» pese a las visitas puntuales de responsables políticos. «Hasta ahora es cierto que se han ido muchos por su propia voluntad, y otros que en un principio se pudieron expulsar. Pero si nos sentimos… no es justo», ha lamentado, poniendo como ejemplo el miedo de muchas familias, incluida la suya, a dejar salir a los más pequeños a la calle: «Mis dos nietos, de 11 o 12 años, no pueden salir solos, y estamos en el centro de la ciudad».