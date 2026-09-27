Los arquitectos expertos coinciden: quitar el gotelé parece buena idea pero puede dañar la estructura de tu casa

El tradicional gotelé de las viviendas españolas se convierte en objeto de preocupación para numerosas personas. Esta técnica de revestimiento de paredes, que se popularizó en los años 60 y 70, ha pasado de estar en la mayor parte de los hogares del país a ser perjudicial para la salud del ser humano. Un revestimiento rugoso que con los años se ha visto sustituido por las paredes lisas y cuya transformación no sólo es compleja, sino que requiere de una protección concreta para no tener que afrontar problemas de salud.

El proceso de eliminación

El arquitecto Damián Gil asegura que son muchas las personas que «piensan que quitar el gotelé es sólo lijar y pintar», cuando realmente es más complejo de lo que parece. Este proceso comienza con el picado del paramento y posteriormente se coloca el puente de unión como referencia al producto químico o la imprimación líquida que actúa como elemento de adherencia entre una superficie existente y el nuevo material que se quiere aplicar. Después se deben nivelar las paredes y aplicar una capa más. La finalización de esta técnica se culmina con la lija y la pasta de yeso o resina que se utiliza para alisar las paredes.

Las consecuencias de su eliminación

Las principales consecuencias de esta técnica podrían suponer un riesgo para la salud, ya que es probable que las paredes de las viviendas construidas en España y bañadas en ese material durante esos años 60 y 90 contengan amianto. Este material se caracteriza por ser sumamente tóxico y cancerígeno.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que el amianto se conforma por un conjunto de minerales fibrosos naturales que podrían llegar a causar «enfermedades graves y la muerte a trabajadores y a otras personas expuestas». A lo anterior se suman las humedades o los problemas de nivelación al realizar este proceso de cambio. Así que la propia ley establece que la retirada de este material se debe realizar mediante empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (Rera).

La tradicional técnica

El gotelé es conocido por decorar las paredes interiores de las viviendas españolas durante los años 60 y 70. Aunque, con el cambio de siglo, la moda de las paredes lisas ha ido cogiendo fuerza y son numerosas las personas que han modificado el interior de sus viviendas.

Un estilo que comenzó a denominarse como «carácter minimalista» y que se traduce en buscar la sencillez en lo esencial, quitando lo superfluo y basándose en la famosa frase «menos es más». Por lo tanto, la modernidad es lo que más busca la gente y el gotelé, que se utilizaba para ocultar las imperfecciones del yeso, se transforma ahora en un acabado más plano, liso e incluso homogéneo en numerosas viviendas.