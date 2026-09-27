Miguel Induráin, ex-ciclista navarro (62 años): «En mi época había etapas de 6-8 horas, ahora la televisión marca que tienen que ser más cortas e intensas»

Miguel Induráin no suele prodigarse en declaraciones, pero cada aparición pública ayuda a entender cómo ha cambiado el ciclismo profesional en las últimas tres décadas. El navarro, cinco veces ganador del Tour de Francia entre 1991 y 1995, ha comparado el formato actual de las grandes vueltas con el que vivió durante su carrera, marcada por etapas mucho más largas.

Y desde luego, sus palabras llegan en un contexto muy concreto: el del arranque de una nueva edición del Tour, la cita en la que más se compara el nivel de exigencia física de generaciones distintas de ciclistas. Según su diagnóstico, el cambio en la duración de las etapas no responde solo a criterios deportivos. Un motivo, dice, cuenta más que los demás: la televisión.

Induráin: «Antes las etapas duraban entre seis y ocho horas, ahora manda la televisión»

Miguel Induráin hizo estas reflexiones antes de la salida de la edición de 2026 del Tour de Francia, que arrancó en Barcelona el pasado mes de julio. Con 62 años recién cumplidos, el pentacampeón repasó ante los micrófonos cómo ha cambiado el formato de la ronda francesa desde que él competía, a principios de los años noventa, cuando ganó sus cinco Tours consecutivos.

«En mi época había etapas más largas, de seis a ocho horas de carrera. Ahora la televisión marca que tienen que ser más cortas», explicó Induráin, en referencia a la influencia creciente de las cadenas de televisión a la hora de diseñar el calendario y la duración de cada jornada.

La reflexión llegó mientras analizaba, junto a otros excampeones, los cambios que ha vivido el pelotón desde que él competía hasta la actualidad.

Recordemos en este sentido que durante los años en los que Induráin dominaba el Tour, no era raro encontrar etapas de 250 kilómetros o más, con jornadas de montaña que podían superar las siete horas sobre la bicicleta.

En la edición de 2026, la etapa más larga midió 205,8 kilómetros, la única que superó la barrera de los 200 kilómetros en todo el recorrido.

¿Por qué las etapas del Tour se han acortado en las últimas tres décadas?

El propio Induráin recordó una etapa de 340 kilómetros disputada en 1984, muy por encima de cualquier trazado actual, y señaló que las etapas de montaña de su generación rondaban los 260 y 270 kilómetros, con puertos encadenados que hoy apenas se ven en una sola jornada.

La propia organización del Tour ha reconocido en los últimos años que la reducción de kilómetros responde a varios factores.

Entre ellos señalan la seguridad de los ciclistas, el ritmo mucho más alto al que se corre hoy con bicicletas más ligeras y aerodinámicas, y también la necesidad de ajustar la carrera a las franjas horarias que prefieren las televisiones para maximizar audiencia.

Miguel Induráin, el navarro que dominó el Tour de Francia entre 1991 y 1995

Miguel Induráin nació en Villava (Navarra) en 1964 y está considerado uno de los mejores ciclistas de la historia. Ganó cinco Tours de Francia consecutivos entre 1991 y 1995, dos ediciones del Giro de Italia (1992 y 1993) y una medalla de oro olímpica en la contrarreloj individual de los Juegos de Atlanta 1996.

También estableció el récord de la hora en 1994, con una marca de 53,040 kilómetros que resistió varios años antes de ser superada.

Y desde que se retiró en 1996, Induráin ha mantenido un perfil público moderado, aunque acude cada año a la salida del Tour de Francia como invitado de honor y analista para distintos medios.

Esa presencia constante convierte cada declaración suya en un termómetro fiable de cómo ha cambiado el ciclismo profesional en los últimos 30 años, incluso entre quienes nunca lo vieron competir en directo.

Pogačar, el ciclista al que Induráin ve como heredero de su récord

En esa misma comparecencia previa a la salida del Tour, Induráin no se limitó a hablar del formato de las etapas. Preguntado por el nivel de Tadej Pogačar, aseguró que el esloveno «puede estar próximamente» junto a los pentacampeones de la historia, un club que hasta entonces solo integraban él mismo, Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Bernard Hinault.

Como estaba previsto, la predicción se cumplió este mismo año. El 26 de julio de 2026, Pogačar se proclamó campeón del Tour de Francia por quinta vez, igualando precisamente el récord que compartían Induráin, Anquetil, Merckx e Hinault.

Así, el navarro, que semanas antes había hablado de etapas más cortas y de la influencia de la televisión, terminó viendo en directo cómo se escribía una nueva página de la historia que él mismo protagonizó tres décadas atrás.