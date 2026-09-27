Qué fue de la Shannon Elizabeth: de triunfar en American Pie a facturar en OnlyFans

La industria del cine y el entretenimiento nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han marcado el mundo audiovisual de una manera o de otra. En esta ocasión, realizamos un repaso por el estado actual de Shannon Elizabeth, la actriz que se convirtió en una de las más deseadas durante los años 90. Y es que, aunque parecía que su éxito en American Pie le abriría muchas puertas en Hollywood, lo cierto es que su carrera profesional ha experimentado una caída notable.

Nacida en Texas (Estados Unidos) en 1973, Shannon Elizabeth hizo su debut como actriz de cine en la película de terror Jack Frost, en 1997. Tras ello, participó en diferentes proyectos, pero su gran oportunidad llegó con American Pie. Su personaje de Nadia y su escena desnuda causaron furor por aquellos años. Por ello, le llovieron las ofertas de trabajo y se la pudo ver en proyectos como Scary Movie, American Pie 2, Jay y Bob el Silencioso contraatacan, 13 fantasmas o La maldición, entre otros.

Sin embargo, durante los últimos años, su presencia en el medio ha disminuido cada vez más. En pleno 2026, se sabe que está muy involucrada en la lucha por los derechos de los animales. De hecho, ha fundado la organización benéfica Animal Avengers junto a su marido, el también actor Joseph Reitman.

Muy activa en redes sociales, comparte su día a día en plataformas como Instagram, donde acumula más de 600.000 seguidores. Pero, además, se ha unido al mundo de OnlyFans. Y es que esta plataforma es conocida por permitir a sus usuarios subir contenido erótico. El suscriptor accede a pagar una mensualidad o precio para ver este contenido del creador, por lo que podría catalogarse como un intercambio de intereses.

Shannon Elizabeth, de 53 años, tiene una cuenta verificada y, por lo que se puede apreciar, no le va nada mal en cifras. Una manera de aumentar sus ganancias muy diferente a lo que hacía en su juventud, de eso no cabe duda. Su última aparición pública fue para el programa Celebrity Big Brother, en el 2021, y lo hizo como invitada. Desde entonces, no se ha involucrado en ningún proyecto audiovisual como actriz.

Shannon Elizabeth, una apasionada del póker

Tal y como ella misma ha contado en muchas ocasiones, le encanta jugar al póker. La artista se considera una experta en este ámbito, por lo que lo juega de manera habitual. De hecho, ha ganado torneos importantes y se ha enfrentado a algunos de los mejores jugadores del mundo.