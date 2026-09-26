Qué pasó con Carlos Bernal: de ‘Gran Hermano’ a triunfar con sus recetas en redes sociales

Indiscutiblemente, uno de los formatos televisivos más conocidos de nuestro país es Gran Hermano. El popular reality de convivencia ha emitido, a lo largo de los años, diferentes versiones de su historia. Así pues, hemos visto versiones de celebridades y de anónimos. De hecho, nombres como el de Carlos Bernal seguro no dejan indiferente a nadie. Y es que él fue uno de los concursantes de Gran Hermano Revolution, en el 2017. Una experiencia televisiva con la que no dejó indiferente a nadie y donde convivió con sus compañeros durante 81 días.

Carlos Bernal no ganó su edición. De hecho, fue el 15.º expulsado de la edición. Pero su personalidad y carisma han provocado que, diez años después, siga siendo recordado por muchos espectadores. Sin embargo, tras su salida del concurso, su vida cambió radicalmente. Lejos de rentabilizar su popularidad, el participante apostó por dedicarse a su gran pasión. Y es que siempre ha sido un gran amante del mundo de la cocina. Así pues, tras salir del programa, volvió a Barcelona y comenzó a dar forma a sus proyectos profesionales. Fue así como ha ido creciendo en el mundo de la gastronomía. Pues, incluso, ha abierto su propio negocio.

Carlos Bernal, el rey del cheesecake en Barcelona

Según se ha podido saber, Carlos Bernal es el autor que se encuentra tras la creación de La Fundente, un exitoso local especializado en cheesecakes. Ubicada en Barcelona, su propuesta se basa en ofrecer tartas de queso artesanales elaboradas con diferentes sabores y presentaciones. Un proyecto tan exitoso que le ha llevado a abrir también un local en Mallorca.

Una faceta como empresario con la que no para de crecer. Y es que su apuesta por el mundo de los cheesecakes está siendo todo un acierto. Asimismo, lejos de quedar aquí, el ex participante de Gran Hermano también recurre a las redes sociales para darse a conocer. Así, en plataformas como Instagram, acumula más de 500.000 seguidores.

Un medio donde comparte recetas virales y les muestra a sus seguidores cómo cocina algunas de sus creaciones. «Recetas reales para becarios», indica en su biografía. Por otro lado, en lo personal, el empresario siempre ha sido muy discreto con su vida privada. Hasta la fecha, no comparte ningún tipo de contenido relacionado con su vida privada o alguna pareja. Carlos Bernal opta por hacerse conocido como profesional y por su trabajo. Sin lugar a dudas, un cambio de vida radical con el que está demostrando que, con trabajo y esfuerzo, se puede llegar muy lejos.