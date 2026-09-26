Así ha cambiado la vida de Gary Barlow: de triunfar con Take That a sus viñedos en España

El Reino Unido nos ha presentado, a lo largo de la historia, a numerosas bandas musicales que han marcado la industria musical de una manera o de otra. Si hablamos de las más recientes, inolvidable es el nombre de One Direction. Pero, si damos un salto al pasado y nos trasladamos a los años 90, nombres de agrupaciones como Take That no dejan indiferente. Y es que esta banda juvenil nos presentó a artistas de la talla de Robbie Williams, Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen y Howard Donald. Desde entonces, muchos años han pasado; la banda sigue activa, pero ya solo está formada por tres integrantes. Una nueva era, mucho más madura, donde Gary Barlow sigue siendo uno de los protagonistas.

Sin embargo, en esta noticia no abordaremos el lado más musical de Gary Barlow. En esta ocasión, hablaremos de la desconocida pasión del artista. Y es que, a sus 55 años, el cantante es también un empresario que triunfa en el mundo del vino. «Mi fascinación por el vino es la misma razón por la que me gusta la música. El vino es como una pasión. Cuando uno visita estos viñedos, se da cuenta de que no están allí por dinero. No pueden estarlo, porque es muy difícil ganar dinero», ha contado a Press Association.

Gary Barlow, un gran amante del mundo del vino

Según se ha podido saber, en el 2021 creó su propia marca. Gary Barlow Organic está asociada con la distribuidora Benchmark Drinks y los productores españoles Península Viticultores. Y es que el artista ahora está muy vinculado a España debido a que, supuestamente, ha adquirido terrenos para sus viñedos. Pero, lejos de quedar aquí, se dice que ha comprado algunos viñedos en España, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Sin embargo, su fortuna no crece solamente de estas dos vías. Al parecer, se asoció con Geoff Egan para fundar GE & GB Property Ltd, la cual se dedica al sector de la inversión y el desarrollo inmobiliario para la adquisición de edificios residenciales y comerciales. Sin lugar a dudas, una vida profesional dedicada al mundo empresarial que cada vez lo aleja más de sus años sobre los escenarios de todo el mundo.

Por otro lado, a nivel personal, se sabe que está casado con la ex bailarina Dawn Andrews desde el 12 de enero de 2000. Un matrimonio del que han nacido cuatro hijos, aunque la última falleció en el 2012. Una pérdida que fue bastante dolorosa y traumática para el artista y su mujer. De hecho, han revelado que llamaron a la niña Poppy.