¿Por qué Robbie Williams dejó Take That? Sale a la luz la verdad

Formar parte de una banda de música no es fácil. Para perdurar la vida de una agrupación es necesario que sus miembros tengan los mismos objetivos, ideales y opiniones. Así pues, cuando ya comienzan las discrepancias, podría decirse que ya hay una sentencia para la banda. Esta situación la hemos visto mucho durante la época de los 80, los 90 y los 2000. Pero, también hemos podido ver cómo esos artistas que en su día formaban parte de una de las bandas más exitosas del mundo, ahora arrasan con su carrera en solitario. Una situación que ha experimentado en primera persona Robbie Williams.

El cantante, de 51 años, comenzó su carrera profesional en la industria musical. Con tan solo 16 años, el británico se adentró en Take That. Una agrupación que cambiaría por completo su vida, tanto para bien como para mal. Y es que, Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald y Jason Orange se convirtieron en los nuevos hermanos de Robbie Williams. Los artistas alcanzaron la fama y la gloria en todo su esplendor. Pero, muchas tensiones personales y problemas de salud mental hicieron que Robbie Williams decidiese abandonar el grupo en 1995. Una salida que causó una gran conmoción y que aún, en pleno 2026, sigue siendo recordada. Realizamos un repaso de lo sucedido.

¿Por qué el cantante Robbie Williams dejó Take That?

En su momento, nadie comprendía el motivo por el que Robbie Williams decidió dejar Take That en su etapa más gloriosa. Pero, con el paso de los años, el artista y sus ex compañeros han ido aportando más luz a la verdad. De esta manera, se ha descubierto que la presión del éxito, siendo tan joven, afectó a Robbie Williams de manera psicológica.

Lejos de quedar aquí, el artista comenzó a abusar de alcohol y drogas, incluyendo cocaína y vodka, hasta el punto de que su salud y comportamiento se deterioraron. Una situación insostenible para la banda, pues sus compañeros no podían tolerar verlo cada día borracho en los ensayos. Asimismo, en el documental sobre la banda y en entrevistas recientes, los integrantes de Take That reconocen que había poca comunicación emocional entre ellos en los 90.

Sintiéndose completamente incomprendido, Williams apostó por dejar la banda en 1995. Una decisión que tomó durante la gira de Nobody Else. Ante ello, sus compañeros aceptaron su decisión, pero eso no impidió que surgiesen ciertas rencillas entre ellos. Tras esto, el británico apostó por rehabilitarse. Fue en 1996 cuando consideró que estaba preparado para dar inicio a su carrera en solitario.

La carrera en solitario de Robbie Williams

Su primer single, Freedom 96, alcanzó el número dos de los charts de Reino Unido. Una nueva era artística que supuso el pistoletazo de salida de su ciclo en solitario. Desde entonces, el cantante ha lanzado numerosos proyectos al mundo. Sin contar recopilatorios, bandas sonoras o discos en vivo, ha grabado 14 proyectos discográficos. Además, ha recorrido el mundo con el objetivo de encontrarse con su público. Una popularidad y hazaña con la que ha conseguido dejar atrás la época más oscura de su vida.