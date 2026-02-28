Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita con una condición: «Necesito que lo sepas»

First Dates continúa su andadura por Cuatro. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los programas más vistos de la cadena. Y es que, a poco de celebrar su décimo aniversario, siguen llegando nuevos solteros al restaurante del amor. Un encuentro televisivo que, recientemente, nos ha presentado a Vladi. El soltero, de 28 años, se presentó como una persona «cristalina con apariencia de rudo, pero con sentimientos». Le gusta cuidarse y hacer deporte. De hecho, hace pádel y ciclismo. Por ello, para él sería genial encontrar a una pareja que practicase las mismas disciplinas. Respecto al físico de su futura pareja, lo tiene claro.

«Si hay atracción y feeling, suma», indicó. Pues, no le da mucha importancia a la belleza física. Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le preparó una cita con Tatiana. La soltera, de 31 años, llegó al programa con muchas ganas e ilusión de conocer a su media naranja. Pero, no pudo evitar desilusionarse al ver a Vladi. «Ha venido vestido fatal. Yo he venido de punta en blanco y me hubiese gustado que él se hubiese puesto de punta en blanco también», confesó en uno de los totales. Además, tampoco le hizo mucha gracia la barba del participante. «Le diría que se la quitase», indicó.

Tatiana se sincera sobre su cita de ‘First Dates’: «He trabajado en la noche y sé lo que hay»

A pesar de este primer encuentro accidentado, los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose mejor. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates. De esta manera, descubrieron que ambos eran de Almería. Un dato que le sorprendió al joven. «Estamos al lado. Me ha descuadrado todo, me he puesto nervioso», confesó al equipo de Cuatro. Respecto al deporte, Tatiana le dijo que sí practica pádel. Pero, ella hace pádel surf.

El comensal le contó que tiene varios trabajos, siendo uno de ellos de noche. «El tema de que trabajar en la noche no me hace mucha gracia… He trabajado en la noche y sé lo que hay», comentó ella al equipo de Cuatro. A pesar de ello, los dos estuvieron de acuerdo en que buscaban una relación estable y sana. Conforme fue avanzando la velada, Tatiana empezó a darse cuenta que Vladi era el chico que tanto estaba esperando.

De hecho, a la hora de pagar la cena, el soltero la invitó. Una «caballerosidad» que le sumó muchos puntos. Por ello, no comprendía que trabajase en la noche. Pues, según ella, los hombres que trabajan en locales de este tipo tienden mucho a la infidelidad. «Se le ve tan buenazo, tan perfecto que me descuadra un montón», confesó.

La decisión final de ‘First Dates’

Una vez terminada la cita, ambos se trasladaron hasta la sala del programa para revelar su decisión final. Un encuentro donde Tatiana se sinceró con él y le puso una condición si quería seguir conociéndola. «Voy a intentar ser lo más sincera posible. Hay algunos aspectos que no me han terminado de cuadrar. Tenemos más o menos los mismos pensamientos y te he visto bastante caballeroso, que es lo que buscaba», comenzó diciendo.

El soltero, por su parte, no pudo evitar quedarse impresionado por su actitud. «Te voy a decir que sí, pero necesito que lo sepas… que tengo un poco de desconfianza. En ese aspecto deberías de trabajar un poco», le dijo sin filtros. Ante ello, Vladi, que le había dicho sí a una segunda cita, le prometió transmitirle esa seguridad que tanto buscaba.