Una cita entre dos jubilados en ‘First Dates’ acaba de la peor manera: «Prefiero terminarla»

First Dates ha vuelto a abrir sus puertas. El popular formato de citas a ciegas a recibido a una nueva tanda de solteros que están dispuestos a encontrar a su media naranja en el formato. Una aventura televisiva que no siempre sale de la mejor manera. Recientemente, el programa de Cuatro nos ha presentado a Lupe, una soltera jerezana, de 74 años, que se presentó como una mujer «atenta, cariñosa, servicial, buena persona y amiga». A nivel sentimental no ha tenido mucha suerte. Su última pareja le supuso un gran desencanto amoroso, por lo que terminaron su relación. Pero, lejos de cerrarse al amor, ha decidido probar suerte en el restaurante de Cuatro.

«Una se acostumbra a estar sola», comentó. Pues, a su edad, no tiene pensado convivir con nadie. Si llega a tener pareja, él vivirá en su casa y ella en la suya. Respecto a su prototipo de hombre, la soltera indicó que el perfecto para ella sería uno como Matías Roure, el barman del local. Eso sí, con muchos más años. En el momento en el que Lidia Santos se acercó a ella para comunicarle que su cita estaba a punto de entrar por la puerta. La soltera se mostró precavida. «¿Escúchame, dónde está la puerta de salida?», le preguntó, pues sería a donde iría en el caso de que no le gustase nada su cita.

Lupe sobre su cita de ‘First Dates’: «Donde no hay, no se puede sacar»

La organización del programa le preparó una cita con Antonio, un soltero de 73 años. El participante se presentó como un albañil y agricultor jubilado. Pero, el primer encuentro entre la pareja de solteros no fue el más acertado. «No me gusta», dijo él de manera contundente. Por el contrario, Lupe sí se mostró contenta con la elección de su cita. «El hombre no está mal, está visible», dijo en uno de los totales.

Decepcionado, Antonio no quiso ni entablar una conversación con Lupe. Pues, ya había sentenciado su futuro con ella. Una actitud que la soltera percibió. «No me ha preguntado nadita», comentó. A pesar de ello, la participante le preguntó si la iría a visitar a su ciudad. Pero, el soltero se negó. «Quiero una mujer que esté cerquita», le dijo sin filtros. Unas palabras con las que ya le dejaba claro que no tenían futuro como pareja.

«No me das opción a preguntar nada», se quejó la comensal. «Te digo las cosas claras, es mejor así. Si estuvieses cerca…», le respondió él. Aprovechando que una de las gemelas se acercó a la mesa, la soltera de First Dates se sinceró. «Donde no hay, no se puede sacar», comenzó diciendo. Unas palabras con las que quiso explicar que no había conexión entre su cita y ella. Y es que, Antonio se mostraba reacio a conocerla.

La decisión final de ‘First Dates’

«Estoy cerrado por lo lejos», se defendía él. «La verdad que me ha gustado, pero no puedo decirte más nada porque él está muy lejos, y yo no me voy a ir allí ni él tampoco», dijo. Por ello, Antonio se mostró contundente. «No le voy a dar ilusiones para luego decir que no», indicó. La camarera, al respecto, quiso saber si querían continuar con la cita o, por el contrario, zanjar todo de manera definitiva. «Yo prefiero terminarla», sentenció Lupe. Antonio, por su parte, estuvo de acuerdo con ella. «Vámonos», dijo a modo de despedida.