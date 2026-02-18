Vuelan los cuchillos entre dos solteros de ‘First Dates’: «Los pijos pagan»

El pasado martes, 17 de febrero, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva. Y es que, tras casi 10 años en antena, han sido muchos los solteros que han intentado encontrar el amor de la mano del equipo del programa. Una aventura que nos ha presentado a Jordi, un joven de 21 años que es agente inmobiliario y llega desde L’Escala, Girona. Se considera un hombre intenso que lo da todo cuando está enamorado.

El comensal acudió al formato indicando que le encantaría encontrar a una chica que sea rubia, que haga deporte y tenga aspiraciones. Pues, sería el prototipo de mujer perfecta para él. Teniendo esto en cuenta, la organización del formato le quiso presentar a Abril. La soltera, también de 21 años, se presentó como una estudiante de grado superior de ADE y modelo. Pero la primera impresión entre ambos participantes no fue la mejor, al menos, para ella. Pues, mientras él se mostraba encantado con la joven, la catalana no pudo decir lo mismo. «Físicamente, la verdad es que me parece que viste un poco anticuado. Es muy pijo, me imaginaba otra cosa», confesó en uno de los totales.

Abril al ver a su cita de ‘First Dates’: «Me gustan canis»

A pesar de ello, los jóvenes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor. Sin embargo, entre tema y tema, la primera impresión de Abril sobre Jordi no hizo sino fortalecerse. Y es que el soltero le contó que se dedica a la compraventa de vivencias de lujo, que tiene casa con piscina y conduce un Mercedes. «Joder, tienes pasta», le dijo ella.

Pero, por mucho que Jordi intentara sorprenderla, ella tenía claro que él no era el tipo de hombre que le gustaba. «Lo veo pijo. Y sinceramente, me gustan canis», confesó. Ella consideraba que su cita era un niño de papá y mamá. Unas impresiones que fueron percibidas por él, que se mostró muy molesto. Y es que le molestaba que ella no le diera la oportunidad de conocerlo de verdad.

La decisión final de ‘First Dates’

La tensión reinó el resto de la velada. De hecho, no pararon de lanzarse dardos envenenados, en forma de pullas. Pero, lejos de mejorar, todo empeoró a la hora de pagar la cena. «Los pijos pagan», comentó Abril. Lejos de negarse, el joven pagó y le dejó claro que era un caballero. Además, a pesar de la actitud de su cita, confesó que le gustaría seguir conociéndola en un segundo encuentro. «Las apariencias engañan y tú te has fijado demasiado. Creo que te puedo sorprender», le dijo.

A Jordi le gustó cómo Abril no se callaba ni una. Una personalidad que le causó mucha curiosidad. Sin embargo, para su mala fortuna, ella no quiso una segunda cita. «No tendría una segunda cita porque me gustan más malos y que me den más caña. Considero que, en una relación con él, perderíamos la chispa muy rápido. Lo que menos me gusta de ti es que seas pijo, prefiero un cani que me joda la vida», sentenció.