Cristina Pedroche comparte la primera foto junto a sus hijos: «Me lo voy a llevar para toda la vida»

Cristina Pedroche se ha convertido en uno de los rostros televisivos más sonados de la parrilla televisiva española, de eso no cabe duda. Ser presentadora de las Campanadas de fin de año le ha dado un gran impulso a su carrera profesional. Pues, todo el país está pendiente de la televisión ese día y a esa hora. Además, su juego con la vestimenta se ha convertido en el principal atractivo de la emisión en Antena 3. En lo personal, la comunicadora, de 37 años, siempre ha intentado mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. Pero, dado el perfil público de su marido, Dabiz Muñoz, poco ha podido hacer.

Eso sí, lo que no piensa hacer nunca es exponer públicamente a sus hijos. El pasado 2025, la madrileña dio la bienvenida al mundo a su segundo hijo en común con el chef. Ambos son padres de una niña y un niño, pequeños que se han convertido en su mundo entero. Pero, por mucho que sus seguidores lo pidan, tienen claro que no van a mostrar el rostro de los menores. Cristina Pedroche ha dejado claro que esa decisión la tomarán sus hijos cuando crezcan. Pues, si ellos lo desean, serán conocidos mediáticamente. Pero, por decisión de ella y de Dabiz Muñoz, nunca sucederá.

Cristina Pedroche se sincera en su cuenta de Instagram

Hasta la fecha, la colaboradora de Zapeando ha compartido instantáneas donde se pueden apreciar ciertas zonas del cuerpo de sus hijos. Sus manos, pies o sus paseos diarios son algunos detalles que acompañan sus publicaciones. Pero, durante las últimas horas, ha querido compartir una instantánea donde aparece rodeada de los niños.

«Estoy exactamente donde quiero estar», comenzó escribiendo. Pues, en la imagen se la puede ver disfrutando de un momento casero y de desconexión junto a sus hijos. La pequeña Laia, nacida en el 2023, e Isai, nacido en el 2025, se han convertido en su mayor felicidad. Por ello, no puede sentirse más orgullosa de verlos crecer.

«Me estaré perdiendo cosas, sí, puede que no descanse bien, sí… Pero, esto me lo voy a llevar para toda la vida», agregó. Pues, ella misma lo ha dicho muchas veces. La maternidad no es fácil y la depresión posparto es real en muchas mujeres. Volver a la normalidad tras haber estado gestando un bebé durante nueve meses siempre provoca muchos cambios y emociones. Pero, ella ha confesado que ser madre ha sido una de las experiencias más bonitas y brutales de su vida.

Como siempre suele ocurrir, la publicación de Cristina Pedroche ha sido comentada por numerosos usuarios de Instagram. De hecho, algunos rostros conocidos han querido dejarle un pequeño comentario. Pues, podría decirse, que ha sido una de las instantáneas más tiernas que la presentadora ha querido compartir con el mundo, y no han sido pocas.