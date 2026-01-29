Cristina Pedroche explota contra sus haters: «Mis pezones están ahora intensos»

Cristina Pedroche ha demostrado que está en plena forma apenas seis meses después de dar a luz a su segundo hijo, por eso ha comenzado el año 2026 sin parar de trabajar. Tras lucir tipazo con su peculiar vestido para las Campanadas de Nochevieja, está ya trabajando en las campañas de publicidad de cara al verano. Aunque media España estaba en alerta por frío, nieve o lluvias torrenciales, la vallecana no se podía resistir a compartir varias fotos luciendo tipazo, demostrando que se ha recuperado por completo tras su segundo embarazo, aunque eso también le ha costado, como es habitual, muchas críticas en las redes sociales, por eso ha aprovechado su paso por Zapeando para contestarlas.

En ellas aparece luciendo la parte de abajo de un bikini y en la de arriba una camiseta que no deja nada a la imaginación. «Un año más haciendo unas fotos para una campaña que me encanta», de esta manera compartía unas fotos en las que se la podía ver antes de comenzar una sesión para la publicidad de una marca de zapatillas de playa de la que es imagen desde hace años, aunque en pleno mes de enero es complicado pensar en el verano.

Pese a que se trataba de un momento feliz y, aparentemente, inocente, muchos son los que se han apresurado a dejar sus opiniones, que no siempre son positivas. «No veo por qué siempre sale en paños menores. Absurdo» y «no sé, pero no sales nada favorecida con ese bikini horrible. No tienes caderas. ¿A veces me pregunto si te crees que eres una madre excepcional? ¡¡¡Vaya si tienes paranoias con la leche de los…!!! ¡¡Tendrías que poner una central lechera», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque hay muchos malos, también hay seguidores que se ponen de su lado al ver estas fotos y no han dudado en dejar claro que está espectacular. «Tipazoo 👏👏, ¡lúcete, que para eso lo tienes, y a quien le moleste, que se rasque», o «¡Qué cuerpazo! Con dos embarazos a tu espalda, como se nota el deporte. ¡Maravilla!», son algunos de los mejores.

Los hay que consiguen hacer las dos cosas, felicitarla por su físico, pero no dudan en lanzarle un zasca a la colaboradora. «Estás cañón, por supuesto, y haces bien en enseñar, ya que puedes. Pero, hay que ver lo que te gusta, una provocación, crear polémica. Di que sí, luego no me llores cuando te critiquen… ¿Entendido?», le dedica otra seguidora.

Cristina Pedroche responde a los comentarios de odio sobre sus fotos

Debido a los ataques recibidos, sus compañeros de Zapeando han querido hablar de este asunto en la edición del programa de este jueves, 29 de enero. Ella ha comenzado explicando que salía así, debido a que la campaña la ha realizado con vestimenta de verano, por lo que no tenía sentido ninguno ponerse un vestido con unas chanclas.

María Gómez, compañera en mesa, ha aprovechado para afear que todavía haya gente que se sorprenda de ver el pezón de una mujer, ya que Pedroche aparece en las imágenes sin sujetador y los marca en la camiseta ajustada que llevaba en la parte de arriba.

«Es verdad que mis pezones están intensos (…) Están para sacar leche todo el rato», de esta manera explicaba, con mucho humor, que debido a que está dando el pecho en estos momentos, esta parte de su cuerpo está mucho más marcada que en otros momentos.