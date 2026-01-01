Los mejores memes del vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche

El año 2026 ya ha llegado y Cristina Pedroche ha vuelto a ser la gran protagonista de la Nochevieja con su ya tradicional vestido. Como es habitual, las opiniones han sido divididas sobre el look, algo que pasa desde el año 2013 y que ha conseguido hacer que Antena 3 haya robado el liderato en la última noche del año a La 1, algo que es histórico. Como era de esperar, la red se ha llenado memes por su vestido, que se trataba de un mix de anteriores vestidos reciclados.

El vestido de 2020 ha servido de base para mantener la falda y hacer el corpiño con el que se tapaba la parte de arriba del cuerpo. Además, el tocado que portaba en la cabeza también era un reciclaje de otros años, por lo que todo era muy familiar a para los espectadores.

La capa de Cristina Pedroche también estaba formada por elementos de vestidos de años anteriores, ya que hay partes de la armadura dorada que utilizó, un abanico negro conformado por el vestido que lució en su primer año y otras muchas partes.

Como era de esperar, las redes sociales se han llenado de memes, burlándose por la imagen que la vallecana ha lucido en la Puerta del Sol. Cosido por Josie, su estilista de cabecera desde hace más de una década, ha querido hacer un homenaje a la Asociación Española Contra el Cáncer, dando un emotivo discurso durante el directo.

Las mofas sobre su vestido se han centrado en su parecido con una de las escenas más míticas de la película E.T., Estela Reynolds o la ropa que amontonamos en las habitaciones cuando no la ordenamos. Además, muchos han sacado a relucir la elegancia de Chenoa, que ha lucido un vestido muy elegante y sin estridencias.