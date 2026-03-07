Palma conectará con 18 estaciones de 230 bicicletas públicas eléctricas todo su frente marítimo, en una nueva fase de expansión del servicio que completará la conectividad de la red a lo largo del litoral.

El consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha aprobado el inicio del expediente de contratación para el equipamiento de la fase IV de ampliación del servicio de bicicleta pública Bicipalma.

Esta ampliación supondrá una inversión de 950.000 euros y permitirá incorporar un total de 230 nuevas bicicletas eléctricas al servicio municipal.

La aprobación de este expediente permitirá hacer realidad esta nueva fase de expansión del servicio, que completará la conectividad de la red a lo largo del litoral. En total, se instalarán 18 nuevas estaciones: cinco en el Paseo Marítimo y trece a lo largo de la Playa de Palma.

Con esta actuación se reforzará la conexión en bicicleta pública de todo el frente marítimo de la ciudad, mejorando la disponibilidad del servicio y consolidando el proceso de electrificación de la flota.

Asimismo, esta ampliación se enmarca dentro del Plan Global de Actuación de la Playa de Palma, que contempla la movilidad como uno de sus ejes estratégicos.

Cabe recordar que en los próximos meses comenzará también la instalación de la fase III del servicio, que incorporará 16 nuevas estaciones y 150 bicicletas adicionales, todas ellas eléctricas.

Con estas ampliaciones, la previsión para Bici2026 es que Palma cuente con una red de 125 estaciones y una flota de 1.250 bicicletas públicas, consolidando Bicipalma como un servicio clave para fomentar la movilidad sostenible, mejorar la conectividad entre barrios y ofrecer a la ciudadanía una alternativa de transporte público eficiente.

Palma, además, ampliará en 15 kilómetros la red de carriles bici en dos años sin ocupar aceras ni zonas peatonales, ni tampoco por los accesos a paradas de bus ni contenedores de residuos.

En una primera fase se prevé solucionar 19 intersecciones, en las que estos caminos confluyen con zonas peatonales. Esta primera fase incluye, entre otras, itinerarios ciclistas en el acceso al castillo de Bellver, Camí dels Reis, Son Espases, carretera de Sóller, Porto Pi, Paseo Marítimo hasta Joan Miró, la calle Polvorí, Son Ferriol y la conexión con el camino de las Maravillas.