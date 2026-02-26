Alarma en el Paseo Marítimo de Palma: cazan a dos motoristas circulando por el carril bici

El Paseo Marítimo de Palma fue este pasado lunes el escenario de un momento surrealista cuando un peatón que paseaba tranquilamente frente al mar sorprendió a dos motoristas circulando por el carril bici situado en primera línea de la capital balear, poniendo en peligro al resto de usuarios que utilizaban correctamente la vía.

Si bien es cierto que los dos individuos, un hombre y una mujer de mediana edad, circulaban a una velocidad reducida en todo momento, en su dirección hacia Ciudad Jardín cruzaron muy cerca de ciclistas y corredores que en ese preciso instante estaban utilizando el carril bici, por lo que pusieron en peligro tanto su integridad física como la de los demás.

La situación generó sorpresa e incredulidad entre varios viandantes, ya que se trata de un tramo especialmente concurrido a determinadas horas del día, tanto por deportistas como por personas que pasean junto al mar aprovechando el buen tiempo habitual en la ciudad de Palma.

Además, tal y como se puede apreciar en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, el suceso ocurrió en un día en el que Mallorca estaba en alerta amarilla por densa niebla. Se trató de una jornada marcada por una visibilidad muy reducida en buena parte de la isla, lo que incrementaba aún más la sensación de riesgo entre los usuarios del carril bici.

La bruma, habitual en determinadas mañanas húmedas junto al mar, dificultaba distinguir con claridad a quienes se aproximaban desde varios metros de distancia, obligando a ciclistas y corredores a extremar la precaución.

Este periódico ha remitido las imágenes a la Policía Local de Palma para que puedan identificar y sancionar a los responsables de esta conducta incívica que atenta contra las leyes de seguridad vial.

¿Qué dice la normativa?

En España, el carril bici está reservado exclusivamente para bicicletas y vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos. Las motocicletas y los ciclomotores son vehículos a motor y tienen prohibido usar el carril bici, aunque esté vacío.

En caso de circular con moto por un carril bici, el responsable puede recibir una multa de hasta 200 euros, aunque normalmente no va acompañada de pérdida de puntos en el permiso de conducir.

Solo se puede circular con una moto por un carril bici si existe una señalización expresa que lo permita, algo poco habitual, o si se trata de un tramo compartido indicado de manera clara.