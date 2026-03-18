OKDIARIO celebra la jornada ‘Turismo con los pies en la tierra’ en el Teatro Mar i Terra de Palma

El próximo martes 24 de marzo, el Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma acoge una jornada muy especial, organizada por OKBALEARES, donde el turismo, la sostenibilidad, el producto local y la cultura serán los grandes protagonistas.

Bajo el título de Turismo con los pies en la tierra y desde las 18.00 horas, expertos, instituciones, empresarios y trabajadores analizarán el papel del turismo y la cultura como ejes transformadores de esta comunidad autónoma.

En el acto participarán importantes autoridades políticas de Baleares como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló, o el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard.

El evento se podrá seguir vía streaming y todos los que quieran acudir de forma presencial al Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra y acompañarnos pueden registrarse a través de este enlace.

PROGRAMA

18:00 h

Registro y acceso de asistentes.

Proyección del vídeo de la I Edición de la Moda Mallorca Artesana; spots promocionales y vídeos de sectores que aportan y participan en turismo sostenible, cultura, patrimonio y artesanía.

18:30 h

Inauguración a cargo de D. Julio Bastida, director de OKBALEARES.

18:40 h

Apertura institucional a cargo de D. Jaime Martínez, alcalde de Palma.

18:50 h. Mesa redonda: Turismo con alma: producto local y las personas que sostienen el sector. Modera: D. Tomàs Ibarz, jefe de Política en OKBALEARES.

Intervienen:

D.ª Elena Soler, responsable de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Mercado de Atrevia.

responsable de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Mercado de Atrevia. D. Tomeu Llobera , diplomado en turismo y presidente de la Asociación de Empresarios de Trabajo Temporal de Baleares.

, diplomado en turismo y presidente de la Asociación de Empresarios de Trabajo Temporal de Baleares. D. Guillem Ginard, conseller de Turismo del Consell de Mallorca.

conseller de Turismo del Consell de Mallorca. D. Alfredo Herráez, director de Eroski Baleares.

19:30 h

Entrevista a D. Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, por D. Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.

19:50 h. Mesa redonda: Palma, eje transformador de una ciudad. Modera: D. Fernando Merino, periodista, prestigioso crítico cultural y columnista de OKBALEARES.

Intervienen:

D. Llorenç Perelló , director general de Cultura del Govern de las Islas Baleares.

, director general de Cultura del Govern de las Islas Baleares. D.ª Antònia Maria Perelló , directora de la Fundació Miró.

, directora de la Fundació Miró. D. Biel Perelló Marimón, galerista.

20:40 h Degustación de productos locales.