La Feria del Libro de Madrid entra ya en sus últimos días y además estamos a las puertas del fin de semana, por lo que el Retiro seguro que va a a estar más lleno que nunca, con colas en algunas casetas y más teniendo en cuenta la lista de nombres que hoy van a estar presentes. Será el domingo cuando todo acabe por lo que si no deseas perderte nada, toma nota porque te decimos quién firma hoy, 12 de junio, en la Feria del Libro de Madrid 2026.

De hecho podemos decir que hoy viernes 12 de junio es uno de esos días clave de la Feria del Libro, no sólo porque queden apenas un par de días para que acabe, sino porque además tenemos la oportunidad de acabar con un ejemplar firmado de autores tan destacados como David Uclés, Julia Navarro o Eduardo Mendoza, así que te ofrecemos ahora todos los detalles, con horarios, casetas y listado con el resto de autores que firman en esta jornada.

Quién firma hoy, 12 de junio, en la Feria del Libro de Madrid 2026

Julia Navarro vuelve a ser uno de los grandes focos de atención de la jornada. Firmará de 17:00 a 21:00 en la caseta 224, en el bloque 29A de El Corte Inglés, y lo hace además como una de las autoras que más veces ha pasado por la feria en esta edición. No es casualidad ya que su presencia ha sido constante desde finales de mayo y todavía seguirá durante el fin de semana, algo que da una idea bastante clara del interés que genera.

Su último libro, Cuando ellos se van, publicado en noviembre de 2025, es muy distinto a lo que muchos lectores esperaban de ella. Es un texto más íntimo, más personal, escrito a raíz de la pérdida de su perro Argos. A partir de ahí construye un homenaje al vínculo con los animales, mezclando recuerdos con referencias culturales que van desde la literatura hasta el cine o la historia.

También estará David Uclés, que firmará de 17:00 a 19:00 en la caseta 179 del bloque 25A. Si hay un nombre que ha sonado con fuerza en los últimos meses, es el suyo. Y se nota. En la feria ha estado presente varios días y, cada vez que aparece, consigue reunir a lectores curiosos y también a quienes ya lo siguen desde hace tiempo.

Llega, además, en un momento muy concreto de su carrera. La ciudad de las luces muertas, publicada en febrero de 2026, le ha valido el Premio Nadal y ha terminado de situarlo en primera línea. La novela arranca con un apagón total en una Barcelona de posguerra y a partir de ahí se construye una historia muy particular, con elementos de realismo mágico y una mezcla de personajes históricos que conviven en el mismo espacio. Antes ya había llamado la atención con La península de las casas vacías, que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un fenómeno con cientos de miles de ejemplares vendidos.

El caso de Eduardo Mendoza es diferente. Él empieza hoy y firmará de 19:00 a 20:30 en la caseta 336 del bloque 23B, en La Central, y su presencia marca de alguna forma el arranque del último tramo de la feria para muchos lectores. No ha estado en días anteriores, así que este viernes concentra buena parte de la expectación. Acaba de publicar La intriga del funeral inconveniente (abril de 2026), una novela que recupera a su famoso detective sin nombre después de más de una década.

Javier Sierra completa el grupo de nombres destacados del día. Firmará de 19:00 a 21:00 en la caseta 242 del bloque 31A, en Librería Visor. En su caso, sí ha estado presente en varios momentos de la feria y vuelve ahora en uno de los días más concurridos, algo habitual en autores con un público tan fiel. Su último libro, El plan maestro (2025), sigue la línea que le ha dado tantos lectores: misterio, arte, historia y esa idea de que detrás de las grandes obras hay algo más que lo que vemos a simple vista. En la novela plantea una pregunta que engancha desde el principio y es si el arte ha sido utilizado a lo largo del tiempo como una forma de transmitir mensajes ocultos o conectar diferentes épocas.

Otros autores que firman hoy en la Feria del Libro de Madrid

Tina de Luis (10:30 a 14:00, caseta 117)

(10:30 a 14:00, caseta 117) Antonio Tena (10:30 a 14:00, caseta 117)

(10:30 a 14:00, caseta 117) María del Carmen Aranda (10:30 a 13:30, caseta 54)

(10:30 a 13:30, caseta 54) Mencía Arroyo (10:30 a 14:00, caseta 203)

(10:30 a 14:00, caseta 203) José Luis Pastor (10:30 a 14:00, caseta 302)

(10:30 a 14:00, caseta 302) Federico Romero Díaz (10:30 a 12:00, caseta 76)

(10:30 a 12:00, caseta 76) Marcos Chicot (10:30 a 14:00, caseta 50)

(10:30 a 14:00, caseta 50) Rocío Gutiérrez Calderón (10:30 a 12:30, caseta 194)

(10:30 a 12:30, caseta 194) Oriol Pàmies (10:30 a 14:00, caseta 352)

(10:30 a 14:00, caseta 352) Antonio Peláez (10:30 a 11:30, caseta 121)

(10:30 a 11:30, caseta 121) Saïd Alami (10:30 a 12:30, caseta 288)

(10:30 a 12:30, caseta 288) Susana Gala Pellicer (10:30 a 12:00, caseta 84)

(10:30 a 12:00, caseta 84) Daniel Piniella (10:30 a 14:00, caseta 288)

(10:30 a 14:00, caseta 288) Manolo Royo (11:00 a 14:00, caseta 282)

(11:00 a 14:00, caseta 282) Alberto Morate (11:00 a 14:00, caseta 282)

(11:00 a 14:00, caseta 282) José Vázquez (11:00 a 14:00, caseta 309)

(11:00 a 14:00, caseta 309) Pablo C. Reyna (11:00 a 14:00, caseta 47)

(11:00 a 14:00, caseta 47) Elena Martínez Blanco (11:00 a 14:00, caseta 47)

(11:00 a 14:00, caseta 47) Marly Kuenerz (11:00 a 12:00, caseta 144)

(11:00 a 12:00, caseta 144) Sheila Medina (11:00 a 13:00, caseta 39)

(11:00 a 13:00, caseta 39) Eva Clemente (11:00 a 14:00, caseta 48)

(11:00 a 14:00, caseta 48) Amanda Azpiri (11:00 a 14:00, caseta 337)

(11:00 a 14:00, caseta 337) Helena Bonastre (11:00 a 12:30, caseta 158)

(11:00 a 12:30, caseta 158) Joaquín Londaiz (11:00 a 13:00, caseta 86)

(11:00 a 13:00, caseta 86) Chema Gómez Hontoria (11:00 a 12:30, caseta 369)

(11:00 a 12:30, caseta 369) Ricky Gil (11:00 a 14:00, caseta 139)

(11:00 a 14:00, caseta 139) Ismael Martínez Biurrun (11:00 a 12:30, caseta 94)

(11:00 a 12:30, caseta 94) José Luis Casillas (11:00 a 14:00, caseta 105)

(11:00 a 14:00, caseta 105) Patricia González Irala (11:00 a 13:00, caseta 101)

(11:00 a 13:00, caseta 101) Yolanda Pardo (11:00 a 14:00, caseta 345)

(11:00 a 14:00, caseta 345) Ana Coto Fernández (11:00 a 14:00, caseta 207)

(11:00 a 14:00, caseta 207) Alba Pastor (11:30 a 12:30, caseta 369)

(11:30 a 12:30, caseta 369) Anna Coll (11:30 a 12:30, caseta 121)

(11:30 a 12:30, caseta 121) Mari Paz Seivane Cobo (12:00 a 14:00, caseta 320)

(12:00 a 14:00, caseta 320) Pedro J. (Ito) Bueno Ruiz (12:00 a 14:00, caseta 150)

(12:00 a 14:00, caseta 150) Lucía Wolff Ruiz (12:00 a 14:00, caseta 124)

(12:00 a 14:00, caseta 124) Sheila Blázquez (12:00 a 14:00, caseta 328)

(12:00 a 14:00, caseta 328) Alfonso Mateo-Sagasta (12:00 a 14:00, caseta 235)

(12:00 a 14:00, caseta 235) Marina Cotanda (12:00 a 14:00, caseta 39)

Estos son algunos de los autores que firman hoy viernes en la Feria del Libro, pero si quieres buscar otros, tienes el listado completo en la web de la propia feria.