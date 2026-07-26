Dani Olmo responde a las disculpas de Ayala: «Está faltando a la verdad…»

Dani Olmo ha roto su silencio respecto al incidente que tuvo sobre el césped del MetLife con Ayala en el que el segundo entrenador argentino le propinó una agresión. Justo en el día en el que se cumple una semana de la victoria de España en la final ante Argentina gracias al golazo de Ferran Torres, el mediocentro catalán ha mencionado las disculpas del propio Ayala y su respuesta no dejará indiferente a nadie.

«Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe», aseguró Dani Olmo sobre las disculpas de Ayala.

De esta manera, Dani Olmo, en una entrevista ofrecida al Diario de Terrassa, desmiente la versión ofrecida por el segundo entrenador argentino: «Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad. Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una responsabilidad muy grande».

«Pero gracias a Dios, lo realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo», cerró Dani Olmo sin entrar en más polémicas con la conspiración de la afición albiceleste tras la victoria de España en la final de la Copa del Mundo hace justo una semana.

Las disculpas de Ayala a Olmo

El ex jugador del Valencia, entre otros, forma parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Después de todo lo ocurrido, el asistente de la selección argentina dio su versión de los hechos: «Yo veo que hay una gresca en la mitad de cancha, intentamos ir a buscar a nuestros jugadores, a intentar que no termine de esa manera».

«Yo me hago cargo de lo que hice. Mi intención fue ir, separar y nada más. A veces te encuentras con cosas y estás con las pulsaciones a mil, pero no es excusa y el lugar que yo ocupo es muy importante. No debo hacer eso por más que pueda recibir lo que haya recibido», agregó Ayala, que aprovechó para disculparse por la pelea con Olmo.

Sobre el empujón al jugador de la selección española, el asistente de Scaloni comentó en una entrevista en Esports Migdia de Valencia Capital Radio que «fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, quedó ahí». No obstante, Ayala aprovechó para pedir disculpas al futbolista del Barcelona: «Fue una reacción a un dicho. Si lo veo a Dani Olmo, le pediré las disculpas en persona».