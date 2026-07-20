Hasta el cuerpo técnico de Argentina agredió a España: el nº 2 de Scaloni propinó un puñetazo a Dani Olmo

Los argentinos arremetieron contra los españoles como si de un combate de la WWE se tratara: Paredes agarrando del cuello a Eric García y golpeando a Gavi, Nahuel Molina dándole un puñetazo a Rodri sin venir a cuento… Pero eso no es todo. Siguen saliendo más imágenes de la tangana final y se ha descubierto que hasta el nº 2 del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, Roberto Fabián Ayala, agredió a un jugador de España.

El ratón Ayala tuvo una acalorada discusión con Dani Olmo, al que acabó dando un puñetazo al término del partido. Todo formó parte de la tangana final provocada por el puñetazo de Nahuel a Rodrigo. El ex futbolista, actualmente en el cuerpo técnico de Scaloni en Argentina junto a Pablo Aimar y Walter Samuel, saltó al césped para intentar frenar la pelea entre Eric García y Paredes y acabó golpeando a Olmo.

Mientras Paredes está pegando a Gavi, Ayala y Scaloni intentan calmar a Eric. Pero los ánimos se fueron caldeando poco a poco y se encaró con el jugador del Barça. Dani Olmo, que venía de abrazarse con Nico, se levantó para sacar de ahí a su compañero y al apartar a Ayala, el ex jugador se fue directo hacia él y le soltó un puñetazo.