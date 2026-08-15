Grotesco inicio de Liga: el balón tecnológico que Tebas instauró se rompe en el segundo partido

La Liga de Tebas arranca con chapuza en una de sus principales novedades. Tras anunciar, de forma conjunta con el Comité Técnico de Árbitros (CTA), el nuevo balón inteligente con el que se jugarán todos los partidos de la competición, al segundo encuentro de la Liga se rompió la tecnología. Fue en el Sevilla – Rayo Vallecano, que comenzó con minutos de retraso por este motivo.

Tras presentar esta semana este balón, que tiene un sensor dentro con un sistema tecnológico, en el segundo duelo de la Liga 2026/27, esa tecnología se vino abajo. De Burgos Bengoetxea, el árbitro de este encuentro, comentó a los capitanes de Sevilla y Rayo Vallecano que no funcionaba el chip de los balones, motivo por el que comenzó con varios minutos de retraso este encuentro en el Pizjuán.

Al ver que no podían solucionarlo, el árbitro avisó a los dos equipos que se comenzaba el partido sin esta tecnología anunciada a bombo y platillo por la Liga y por el CTA. Tampoco funcionó, al menos durante la primera parte, por lo que el Sevilla – Rayo ya se disputó sin una de las novedades para esta temporada en la Liga. Y era el segundo partido en el que se utilizaba.

Según explicó la Liga, todos los balones tienen esta tecnología integrada y está conectada de forma directa con la sala VOR. Los balones tienen un sensor de radiofrecuencia que transmite de forma continua y precisa información en tiempo real sobre la posición del balón y el instante exacto de cada contacto. La información generada por el sensor se capta a través de una red de alrededor de doce antenas instaladas en cada estadio.

En la práctica, lo que supone esto es que los árbitros, desde el VAR, sabrán con exactitud si un jugador ha tocado el balón (aunque el toque sea leve), los dobles toques o, especialmente, saber el momento exacto en el que el último jugador tocó el balón para acciones de fuera de juego, de mucha utilidad para aquellos que son milimétricos. En resumen: se identifica el momento exacto en que contacta el balón.

Para que todo esto se lleve a cabo, la Liga especificó que antes de cada partido, cada balón se identifica, se carga, se comprueba y se valida mediante un proceso operativo específico diseñado «para garantizar la máxima fiabilidad desde el saque inicial hasta el pitido final». Sin embargo, en el segundo partido de la Liga, el Sevilla – Rayo Vallecano, la tecnología del balón no funcionó.