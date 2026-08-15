Enésimo esperpento del ‘negreiro’ De Burgos Bengoetxea: dos errores en cinco minutos en su primer partido

El árbitro De Burgos Bengoetxea ya la ha liado en su primer partido de liga en esta temporada. El colegiado vasco, uno de los ‘negreiros’ que todavía quedan en el equipo del Comité Técnico de Árbitros, anuló de forma equivocada un gol a favor del Rayo Vallecano y pitó un esperpéntico penalti a favor del Sevilla que refrenda que su nivel arbitral sigue siendo muy bajo. Todo ello en cinco minutos del primer partido de Liga que arbitra esta temporada.

De Burgos Bengoetxea, también famoso por llorar en la rueda de prensa previa a la final de Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid (al alegar que era duro que a su hijo le dijeran en el colegio que tenía un hijo «ladrón»), tuvo dos errores graves en ese Sevilla – Rayo Vallecano de la primera jornada de Liga.

En concreto, y en el minuto 32, el conjunto madrileño anotó su segundo gol por medio de Isi Palazón (antes, en el 3′, Álvaro García había puesto el 0-1 en el marcador del Pizjuán). Sin embargo, el árbitro de este encuentro anuló el tanto vallecano -tardando unos segundos- alegando que Isi había cometido falta previa sobre Juan Iglesias, uno de los fichajes del Sevilla este verano.

En la acción, se puede comprobar cómo es el defensor del conjunto andaluz el que va primero al choque contra el delantero del equipo madrileño, produciéndose un pequeño golpe entre ambos. El gol bien podía ser legal, pero De Burgos Bengoetxea lo anuló.

Tan sólo cinco minutos después, el colegiado vasco, que estuvo en la época de Negreira y ahí sigue, se inventó un penalti en una jugada en la que se veía desde el principio que no había pena máxima. Isaac Romero llevaba el balón, Batalla se puso delante para que no continuara y el jugador del Sevilla se abalanzó sobre el portero del Rayo. De Burgos Bengoetxea señaló un esperpéntico penalti. Trujillo Suárez, en el VAR, tuvo que llamarle para que corrigiera su error inicial y no se lanzara el penalti.

Dos errores en su primer partido en la Liga 2026/27, demostrando su nivel y también el del colectivo arbitral, ya que cabe recordar que De Burgos Bengoetxea es colegiado internacional. Así le va al arbitraje español cuando sale de nuestras fronteras. En el caso del vasco, sólo dirigió cuatro encuentros europeos el pasado año, uno de Champions y tres de Europa League, todos ellos de la fase de grupos.