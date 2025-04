De Burgos Bengoetxea, árbitro de la final de Copa, se pone a llorar: «No somos ladrones, somos honestos»

Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes, árbitro de campo y árbitro de VAR para la final de la Copa del Rey de este sábado entre Real Madrid y Barcelona, comparecieron ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de La Cartuja. Con toda la polémica de la temporada sobrevolando sobre ellos, ambos colegiados atendieron las preguntas de la prensa en el escenario de la gran final entre madridistas y culés.

De Burgos arbitrará por primera vez una final de la Copa del Rey: «Estamos pasando dos años complicados porque se pone en duda nuestro nivel. El nivel actual no es nada malo. Tenemos margen de mejor y tenemos que seguir trabajando. Pero los jugadores tienen que estar contentos. No hay mucha diferencia entre los árbitros españoles y europeos».

Sobre los vídeos de Real Madrid TV: «Me dan igual los vídeos que me hagan. Me es indiferente. Yo me tengo que mirar el ombligo. Poco más que añadir. Sé lo que tengo que mejorar».

«Es un partido más. No quita que es una final entre dos grandes clubes. Es una preparación muy emocional. Y la dificultad para la colocación es más complicada, porque son jugadores muy técnicos y rápidos. Hay que valorar los jugadores. Si encaran o si van a tener más pelota. Tienen ambos grandes contras y la velocidad del juego es clave», señaló el colegiado español.

«Seguimos la misma rutina. Me gustaría seguir mi ritual con mi familia. Quiero disfrutar de esta final como un niño pequeño», dijo De Burgos ante los medios de comunicación.

«Vienes con la preocupación de hacerlo bien y no defraudar a los que han confiado en ti. Siempre va a haber polémica. Queremos que haya las menos críticas posibles. Tenemos que centrarnos en el partido. Queremos disfrutar antes. Luego no sufrir, pero sí focalizado en el partido», comentó Bengoetxea desde La Cartuja.

«Fue una ilusión enorme porque la confianza de todos, llevo años trabajando para pitar este tipo de partidos. El año pasado también tuve opciones, pero me quedé fuera al llegar el Athletic. Me esfuerzo, tengo sacrificio y poco más que añadir. Todos los compañeros estamos igual de preparados y lo que te puedo decir es que voy a tratar de estar a la altura», comentó el colegiado.

«No hemos perdido protagonismo desde el campo. Tenemos que acudir al VAR y es cierto que hay que mejorar el criterio sancionador. El árbitro de campo es el que toma la decisión, aunque Pablo me llame. La señal que hacemos es para que los medios y los aficionados sepan que estamos chequeando las jugadas», señaló De Burgos sobre la figura del árbitro y el VAR.

De Burgos terminó la rueda de prensa llorando: «Cuando un hijo va al colegio y le dicen que su padre es un ladrón eso es muy jodido. Lo único que intento es educar a mi hijo para que sepa que su padre es honrado, enseñarle lo que es el arbitraje, que cada uno haga una reflexión de por donde queremos ir, me gustaría que lo supieseis, es muy duro».

«Yo quitaría lo de error claro y manifiesto. Porque es muy interpretable. Y crea mucha polémica y debate», culminó De Burgos. También habló sobre Medina Cantalejo: «Es mi padre futbolístico. Voy a muerte con él. Nos enfadamos. Hacemos cosas mal y ellos. Pues tenemos que trabajar juntos de la mano. Le agradezco esta designación. Voy a estar a la altura para que esté orgulloso».