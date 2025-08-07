Athenea y Linda Caicedo se quedan fuera de las nominaciones al Balón de Oro

Este jueves se ha conocido la lista de las 30 candidatas al Balón de Oro en la gala del 22 de septiembre y hay dos ausencias muy sonadas: Linda Caicedo y Athenea del Castillo. Las dos jugadoras han cuajado una gran temporada tanto a nivel de clubes con el Real Madrid como con sus selecciones España y Colombia, pero no han sido incluidas entre las mejores futbolistas del año pasado. La única madridista en esta lista es Caroline Weir.

Tanto Athenea como Linda son dos piezas claves en los esquemas del Real Madrid femenino, consolidado como la segunda potencia del fútbol femenino español tras el Barcelona. Además, este año han llegado a cuartos de final de la Champions League poniendo contra las cuerdas al Arsenal, que terminó siendo el campeón de la competición. Las pupilas entonces dirigidas por Alberto Toril ganaron 2-0 en la ida y se quedaron a un gol de igualar la eliminatoria. De hecho, los dos tantos fueron de Linda Caicedo y Athenea del Castillo, que ahora están fuera de la lista al Balón de Oro.

En la Eurocopa, Athenea ha sido una de las jugadoras más determinantes de una España que se ha proclamado subcampeona de Europa. La jugadora del Real Madrid cerró su participación con un total de dos goles que fueron vitales en ambos partidos. Uno fue contra Italia en la fase de grupos que sirvió para empatar el encuentro después de que las transalpinas se adelantaran. El otro fue en cuartos de final contra Suiza y sirvió para romper el muro y abrir el marcador.

Por su parte, Linda Caicedo ha sumado 4 goles en la Copa América femenina, donde se ha proclamado subcampeona con Colombia. La jugadora del Real Madrid anotó un gol en la final en la que cayeron por penaltis contra Brasil. Su buen rendimiento con la selección y con su club le han llevado a estar nominada al Trofeo Kopa, que premia a la mejor jugadora joven del año. Sin embargo, la atacante cafetera no se encuentra entre las 30 candidatas al Balón de Oro y tan sólo Caroline Weir representa al Real Madrid en esta lista.

