Bellingham: «¿El futuro de Xabi? Las decisiones se toman por encima de nosotros»

Jude Bellingham fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que enfrenta a los blancos con el Atlético. El inglés analizó el momento de los madridistas, que llegan a este encuentro con la obligación de tener que ganar para que Xabi Alonso no sea cesado.

El inglés comenzó analizando el encuentro: «La clave es que será difícil, es un rival duro. Hay que aprender de ese partido contra ellos en Liga, nuestra primera derrota del curso. Hemos repasado ese partido y hemos aprendido. Tengo ganas de este partido».

Sobre su estilo de juego, aseguró que no le influye la posición: «Hay mucha presión sobre él, hace mucho bien al equipo. Quizás también haya un bloqueo ante la portería, pero veo un jugador eléctrico y creativo, crea desde la nada. Los goles no cuentan toda la verdad. Hay que verle como un compañero muy útil. Queremos que vuelva a ser el mejor Vini, cuando está a tope es muy peligroso. Tenemos que apoyarle. Volverá a ser el de antes».

También habló del momento que está viviendo Vinicius: «Hay mucha presión sobre él, hace mucho bien al equipo. Quizás también haya un bloqueo ante la portería, pero veo un jugador eléctrico y creativo, crea desde la nada. Los goles no cuentan toda la verdad. Hay que verle como un compañero muy útil. Queremos que vuelva a ser el mejor Vini, cuando está a tope es muy peligroso. Tenemos que apoyarle. Volverá a ser el de antes».

A la hora de hablar del futuro de Xabi Alonso, fue claro: «No tomo decisiones, puedo dar mi opinión. Estamos todos unidos en el vestuario, debemos estar unidos. A veces hay estos altibajos. Debemos ver dónde estamos ahora, en una semifinal, a cuatro puntos del líder, en el Top-8 de la Champions… No es ningún desastre. Queremos estar mejor, espero que podamos ganar. Las decisiones se toman muy por encima de nosotros».

«Hemos hablado de los problemas, pero sabemos qué pasa en el vestuario. Estamos con el entrenador, no hay debate. Está siendo positivo, estamos trabajando para mejorar. Me llevo muy bien con todos. Si las cosas no van bien, pues se sienta y se habla. Estamos a muerte con el entrenador», añadió.

Por último, habló de la venganza tras el Derbi de Liga: «Este partido se juega con el corazón y con la cabeza. No se puede tener sólo uno u otro. Sabemos de la importancia de este partido, sobre todo tras ese 5-2. Queremos hacerlo por la afición. Hay que hablar en el campo, estar centrados. Manejar el partido y manejarlo bien».