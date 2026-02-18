Cuándo es el Real Madrid – Unicaja de la Copa del Rey de baloncesto y dónde ver por TV en directo

Llega la Copa del Rey de baloncesto y se vienen cuatro días frenéticos de este deporte en Valencia, ya que el Roig Arena es la sede este año de todo el torneo. El Real Madrid arrancará su participación enfrentándose al Unicaja de Málaga, al que hace unos días ganó en la ciudad andaluza y ahora esperan repetir en terreno neutral. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para disfrutar de este partidazo de los cuartos de final del torneo.

Real Madrid de baloncesto vs Unicaja de Málaga: horario del partido de la Copa del Rey

El Real Madrid de baloncesto y el Unicaja de Málaga se ven las caras en los cuartos de final de esta apasionante Copa del Rey que se jugará en la ciudad de Valencia. El Roig Arena será el escenario donde se desarrolle este apasionante torneo que terminará el próximo domingo. Habrá cuatro días espectaculares para los amantes de este deporte y tanto los de Sergio Scariolo como los andaluces buscarán la victoria para plantarse en las semifinales, donde se verían las caras ante el ganador del Valencia Basket – Joventut, lo que significa que no podría haber un Clásico hasta la gran final.

La organización de esta competición ha fijado este apasionante Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey para este jueves 19 de febrero. Este partidazo entre dos de los mejores equipos de nuestro país comenzará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra sin incidentes entre los aficionados para que el encuentro pueda comenzar de manera puntual en el Roig Arena.

Cómo ver en TV gratis el Real Madrid de baloncesto vs Unicaja de Málaga de la Copa del Rey

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva los diferentes partidos de la Copa del Rey de baloncesto en nuestro país. Este apasionante Real Madrid – Unicaja de Málaga de los cuartos de final de esta competición se podrá ver en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Habrá que tenerlo contratado, por lo que este choque que juegan los de Chamartín y el resto de equipos no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del cuadro de Concha Espina, del conjunto andaluz y los amantes de este deporte deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey mediante al app de Dazn. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como también por la página web de este medio de comunicación, por lo que se podrá acceder a ella con un ordenador de forma cómoda.

En la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, te vamos a contar la mejor información sobre la previa de este choque de los cuartos de final y en OKDIARIO también encontrarás lo que suceda diariamente en esta frenética Copa del Rey de baloncesto. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid – Unicaja de Málaga desde una hora antes del arranque del encuentro y cuando termine publicaremos la crónica y también las reacciones importantes que se produzcan en el Roig Arena.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este vibrante Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga de los cuartos de final de la Copa del Rey deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser podrían conectar con el Roig Arena para contar el minuto a minuto de lo que ocurra en los diferentes encuentros de la competición.

Dónde se juega el encuentro Real Madrid – Unicaja de Málaga de la Copa del Rey

El Roig Arena, ubicado en la ciudad de Valencia, será el pabellón donde se jugará esta apasionante Copa del Rey de baloncesto y, por lo tanto, el Real Madrid – Unicaja de Málaga de los cuartos de final. Este recinto deportivo fue inaugurado en 2025, por lo que es uno de los primeros grandes eventos que celebra. Tiene capacidad para recibir a unos 15.600 aficionados y se espera que haya un ambientazo con las aficiones de los ocho equipos dándolo todo en las gradas animando a los suyos.

Calendario de la Copa del Rey de baloncesto

Cuartos de final

Valencia – Joventut. Jueves 19 de febrero a las 18:00 horas.

Real Madrid – Unicaja de Málaga. Jueves 19 de febrero a las 21:00 horas.

Baskonia – CB Canarias. Viernes 20 de febrero a las 18:00 horas.

Barcelona – UCAM Murcia. Viernes 20 de febrero a las 21:00 horas.

Semifinales

Valencia o Joventut – Real Madrid o Unicaja Málaga. Sábado 21 de febrero a las 18:00 horas.

Baskonia o CB Canarias – Barcelona o UCAM Murcia. Sábado 21 de febrero a las 21:00 horas.

Final