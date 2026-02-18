Una Copa muy cargada para el Real Madrid: ¿cuál es el privilegio de quedar primero?

La Copa del Rey de baloncesto viene muy cargada para el Real Madrid. Al equipo blanco, líder de la primera vuelta de la Liga Endesa y principal cabeza de serie, le espera un camino lleno de obstáculos hasta llegar a su único objetivo: ganar el trigésimo título copero en la historia del club en Valencia. Ese que se resistió el año pasado en Las Palmas por perder en la final contra un Unicaja Málaga con el que debuta este jueves en cuartos.

El único ‘privilegio’ por ser primero con el que contaría el Real Madrid, en caso de ganar a los de Ibon Navarro, es tener un día de descanso entre la eliminatoria del jueves y una hipotética semifinal que jugaría el sábado. Una ventaja que, además, compartiría con el otro clasificado (Valencia Basket o Joventut de Badalona).

Por el resto, hay igualdad de condiciones con los otros siete clasificados, independientemente de su liderato en Liga casi sin oposición. Tras la jornada 20, el Real Madrid le saca tres victorias al Valencia Basket, aunque al terminar la primera vuelta ya estaba dos por encima. El premio al dominio ha sido envenenado y, a diferencia de otros torneos de otras disciplinas, primero y segundo se podrían cruzar el próximo sábado en el Roig Arena.

La ACB prioriza la posibilidad de que haya un Clásico en la final ejecutando un sorteo con asteriscos –como que crucen entre los cuatro primeros en cuartos–, pero que evita la condición de que los dos mejores hasta este tramo del curso no se vean las caras hasta la final. Así las cosas, el Real Madrid tiene ante sí una Copa de altísimo voltaje, cuyo primer rival es Unicaja, que podría continuar con un duelo ante el anfitrión en semifinales y terminar con esa hipotética final contra el Barcelona.

Así afronta la Copa el Real Madrid

Lo positivo para el equipo blanco es que Sergio Scariolo cuenta con sus 15 jugadores disponibles y la mayoría al 100%. Después de una primera parte en la que se optó por la gestión de energías, reservando a las estrellas en bastantes partidos, sobre todo de Liga, el Real Madrid ha conseguido superar lo que otros muchos clubes no han podido: esquivar las lesiones.

Pese a la baja más reciente de Théo Maledon, el base francés jugará con normalidad en la Copa. También Gaby Deck, al que el técnico italiano ha ido dosificando y reservando en algunos momentos de la temporada, como la semana clave contra Panathinaikos y Dubái en la Euroliga y Covirán Granada en Liga.

Scariolo deberá realizar tres descartes por partido, contando además con que la Copa es competición ACB y no permite más de dos extracomunitarios por lista. Aquí entra la problemática con Chuma Okeke, que obtuvo el pasaporte nigeriano el pasado diciembre y sería cupo, pero desde la Liga se pidió más documentación al club. No contará como tal, y tanto él como Deck y Trey Lyles están expuestos a perderse alguno de los tres encuentros que podría disputar el Real Madrid si pasa de cuartos y de semifinales.