Hezonja lidera una remontada épica ante Unicaja antes de la Copa

El Real Madrid firmó una remontada histórica en el Martín Carpena de Málaga frente a Unicaja antes de la batalla del jueves en la Copa del Rey en el Roig Arena. Una gran segunda parte permitió a los blancos levantar un -17 en contra al descanso (56-39) por primera vez, para el 92-96 final. Sin Campazzo ni Deck, el líder fue Mario Hezonja con 26 puntos, 9 rebotes y 35 de valoración. El croata se puso el mono de trabajo en la segunda parte para darle la vuelta al encuentro.

Igual que sucedió en la ida en el Movistar Arena, el Unicaja salió con una marcha más al partido y se marchó con una ventaja de 17 puntos al descanso. En el partido de la primera vuelta, los cajistas se iban a vestuarios con más ocho (54-46) y el Real Madrid remontó en la segunda parte. Spoiler: la historia se repite. Aunque esta vez la remontada se antojaba más complicada, la diferencia era mucho mayor y los blancos nunca le habían dado la vuelta a un partido que perdían por 17 al descanso.

El descalabro en el segundo cuarto condicionó mucho el resto del choque. Los buenos porcentajes de Unicaja desde el triple (11/16), con casi un 70% de acierto, y los pobres números del Madrid desde esa zona (2/11), un 18,18% de acierto, fueron claves para que los locales se marcharan a vestuarios con una renta tan amplia. Ahí estaba la principal diferencia.

Y eso que los de Scariolo empezaron muy bien el choque, llegando a tener una renta de siete puntos (11-18) a 2:42 del final del primer cuarto. Pero entonces cambió todo. El tiempo muerto de Ibon Navarro surtió efecto y los de verde endosaron un parcial de 14-2 en esos casi tres minutos, para irse cinco arriba al final del primer cuarto con un triple de Justin Cobbs (25-20). En el segundo cuarto, el cuadro madridista llegó a estar 18 abajo (56-38), pero un tiro libre de Maledon en la última acción del cuarto lo dejó en 17 (56-39) al descanso tras un parcial de 31-19 para el equipo de casa.

Super Mario Hezonja al rescate

La reacción del Real Madrid llegó tras el descanso de la mano de Mario Hezonja. El croata se echó al equipo a la espalda con 13 puntos en el tercer cuarto que permitieron a los blancos reducir la ventaja. Una canasta de Abalde sobre la bocina dejaba al líder de la Liga Endesa a ocho a falta de los últimos 10 minutos de partido (81-73). El parcial era de 25-34 para el cuadro madridista en el tercer periodo.

El aumento de acierto desde el triple y el bajón del porcentaje cajista desde la línea del 6,75 permitieron al Madrid darle la vuelta al encuentro. Un partido que al descanso parecía perdido. Pero mejoraron la cara tras el paso por vestuarios y mantuvieron ese nivel en el último cuarto. Un parcial de 2-14 les ponía por delante (86-89) por primera vez desde el segundo cuarto.

Sulejmanovic tiraba del carro de Unicaja con un triple y dos tiros libres para el 90-89, pero entonces volvió a aparecer Super Mario al rescate. Sin embargo, los fallos desde el tiro libre del bosnio, que anotó dos de cuatro, terminaron condenando a los verdes. Hezonja lo cerró anotando otros dos tiros libres para el 92-96 definitivo, y los blancos se llevan la batalla antes del enfrentamiento en la Copa del Rey el próximo jueves. Esa será una pelea completamente distinta, pero los malagueños han demostrado que pueden darle un susto al Real Madrid si no dan su 100%.