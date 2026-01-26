El Real Madrid buscará vengarse de Unicaja en los cuartos de la Copa y evita al Barça hasta la final

El Real Madrid de baloncesto ya conoce su rival en cuartos de final de la Copa del Rey 2026 y será el Unicaja Málaga. El sorteo del torneo que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena, nuevo pabellón del Valencia Basket, ha emparejado a los blancos con el sexto clasificado de la Liga Endesa. El equipo de Sergio Scariolo parte como máximo cabeza de serie y eso le da la ventaja de tener un día de descanso entre el primer partido y unas hipotéticas semifinales en caso de victoria frente a los cajistas.

Real Madrid y Unicaja reeditarán la última final de la Copa, en la que los de Ibon Navarro vencieron al equipo entrenado entonces por Chus Mateo en el Gran Canaria Arena de Las Palmas. Kendrick Perry fue el MVP del torneo. El equipo blanco, si pasa de ronda, se enfrentaría al anfitrión, Valencia Basket, o al Joventut de Badalona, mientras que no se cruzarían contra el Barcelona hasta un hipotético duelo por el título.

Los blancos sellaron el liderato antes de la jornada 17 de la Liga Endesa derrotando al anfitrión de la Copa, Valencia Basket, en el Movistar Arena. Con 15 victorias y sólo dos derrotas (Baskonia y Barcelona), el Real Madrid es el favorito en el torneo y este año quiere levantar por vez número 30 este histórico título.

Real Madrid-Unicaja, se reedita la final

El año pasado se le escapó en la final contra Unicaja, vigente campeón, y perdió la corona después de ganar la Copa por última vez en 2024 contra el Barça. El sorteo estuvo condicionado por el partido aplazado de la ACB para el próximo 8 de febrero entre Gran Canaria y Baskonia. Si ganan los de Vitoria serán cuartos y, por tanto, cabeza de serie, y si pierden lo será UCAM Murcia. De ahí que los culés aún no conozcan su oponente en cuartos, aunque será al 100% uno de estos dos equipos.

Emparejamientos de la Copa del Rey