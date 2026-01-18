Scariolo: «En la Liga española si no vas con las pilas puestas vas a perder mucho»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación tras el partidazo del Real Madrid contra el Valencia Basket en el partido de la jornada 16 de la Liga Endesa. «Estamos contentos, una victoria importante. Creo que lo es por diferentes razones: la primera por el respeto que tenemos hacia este equipo, construido jugador por jugador según una línea marcada por un buen entrenador, lo que demuestran con su identidad. Hemos tenido que cambiar bastante respecto a nuestra forma de defender contra este equipo», comenzó.

«El riesgo era que con un día sólo los jugadores estuviesen un poco perdidos, quizá haya sido responsabilidad mía. Algún jugador saliendo del banquillo nos han dado ese plus de energía que nos faltó al empezar. Felicitar al club por el primer puesto en la temporada regular, para los veteranos era importante, algunos se encontraron mal jugando tres partidos seguidos en la Copa del Rey. Tiene su peso y su importancia, más de lo que le daba yo», añadió.

«Esta secuencia de sold out seguidos demuestra entusiasmo de gente nueva que ve los partidos. Es muy importante que siga esta tendencia y sigamos refrescando y ampliando nuestra afición en estos partidos de casa. Sería muy importante que el martes, aunque coincida con el fútbol, tengamos a nuestra gente para seguir nuestra progresión en la Euroliga», prosiguió, en su valoración.

«Muy buen trabajo del cuerpo técnico que tiene muchísima capacidad de trabajar con los jugadores que juegan menos. La calidad del trabajo físico y mental ha hecho mucho, por ejemplo hoy con David (Krämer), que no había jugado ni mucho ni bien. Le felicito. Lo de Llull ha sido una llamada de atención, ha sido totalmente decisivo», congratuló Scariolo.

Scariolo y el momento del Real Madrid

«Una cosa que quería destacar hoy es la vuelta al partido de Mario Hezonja. Respecto a unas semanas, incluso meses, cuando empezaba un partido mal no lo corregía y ya son varios que ha sido capaz de descansar, respirar y responder con la clase que tiene y con gran carácter», aseguró.

Scariolo volvió a relativizar el hecho de ganar seguidamente a Barcelona y Valencia, dos rivales directos por todos los títulos: «Es un proceso largo que en mi visión acaba de empezar y tenemos muy claras las cosas que podemos mejorar todavía, que tendremos que mejorar en verano de cara a los años sucesivos. Estas victorias dan un poco más de confianza, aunque los adjetivos no vienen a cuento en estos momentos de la temporada».

«La primera solución es reducir el número de partidos. Hemos superado el límite, todo el mundo se ha dado cuenta, pero la temporada ya está en marcha. Esta es una Liga en la que si tú no estás con las pilas puestas, mira el Barça hoy en Burgos, le cuesta como nos ha pasado a nosotros muchas veces. Es una Liga en la que si no vas realmente con un nivel, no te digo al 100% siempre porque es una tontería, vas a perder mucho. Eso no pasa en otras ligas. Pasa más a los equipos españoles que a los de otros países», defendió.

Scariolo también habló del gran nivel de Usman Garuba: «Al inicio empezamos con alguna legítima duda sobre si completar a Edy e hicimos una competición para que los jugadores que había se ganaran ser su sustituto. Por supuesto, nos hacía falta complementar con un jugador que estuviera serio como Alex Len, pienso en Murcia, Andorra, Badalona. Hoy está feliz por la victoria del equipo. A Usman le conozco desde que jugaba con mi hijo en la u-16. Le hice debutar y le di enseguida un rol muy importante en la selección española y él ha sido capaz de devolver esa confianza. Sorprendido hasta cierto punto».

«Un equipo lo vas conociendo en el día a día entrenándolo. No es un equipo sencillo por rotaciones, tamaño, velocidad, que es lo que se lleva hoy. Es un equipo en contra de tendencia. Cómo encajar los jugadores, quintetos, conseguir crecer desde la cohesión en ambos lados del campo. Es un trabajo que se lleva diariamente, pero hay cosas que tengo clara que podemos mejorar y otra que sólo podemos maquillar u ocultar y será tema del año que viene arreglarlo completamente. Es inútil creernos que somos un equipo diferente», finalizó, analizando el momento de su Real Madrid. Tenemos que poner polvo debajo de la alfombra y esperar que los equipos no lo levanten», finalizó.