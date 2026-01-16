Scariolo: «Hemos tenido tiempo para preparar el partido y eso ha marcado la diferencia»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación tras uno de los partidos más serios de su equipo en la presente temporada. El Real Madrid venció sólidamente al Barcelona en el tercer Clásico del curso (81-60) y el entrenador italiano no quiso «exagerar» por vencer a dicho rival, aunque sí reconoció que «tener más tiempo prepararlo ha marcado la diferencia».

«Felicito a los jugadores por el esfuerzo, la concentración e intensidad con la que han jugado. Como esperábamos, era obvio que los tanteos bajarían y una vez más quien ha controlado el rebote ha podido controlar el partido. Hemos estado bien en defensa, con algún error ante un gran equipo como el Barça que ha tenido sus momentos, no se ha rendido. Nuestra defensa ha sido buena, ha sido importante empezar bien contra Punter», comenzó.

«Destacaría las asistencias repartidas y bien utilizadas también, con más jugadores que han sido capaces de darlas y poco más. Buena victoria para la clasificación, que está apretada con todo el mundo en un pañuelo. Un 2-0 contra un rival con nuestro nivel, que no sabemos si va a ser importante, pero para nosotros es un pequeño seguro en caso de terminar con muchos equipos empatados», añadió.

Scariolo quiso destacar la labor de Garuba y explicó su rol en el equipo desde principios de temporada: «Usman ha sido quizá más importante en ataque, no lo definiría un partido extraordinario. Hemos decidido acabar con la incertidumbre que teníamos al principio, decidimos traer a Alex Len para ser el jugador en el caso de que Edy Tavares no estuviese, pero que el segundo fuera claramente Usman».

Scariolo relativiza la victoria

«Siempre cuando se gana al Barça se tiende a maximizar o exagerar. No somos ajenos a la importancia que tiene el partido para la afición, pero nosotros en el equipo tenemos que estar mucho más atentos, a como jugarlo y al hecho de que ganar a un rival fuerte conlleva un gran esfuerzo y ejecutar lo que se prepara con gran energía. Respecto al partido anterior hemos tenido tiempo para prepararlo, eso ha marcado la diferencia. Un partido bueno, importante, con su peso, pero pensad a quien tenemos el domingo en la Liga. No podemos superar la línea de cierta satisfacción, pero sin llegar a la euforia, que estaría fuera de lugar», aseguró.