Real Madrid – Barça, en directo | El Clásico de la Euroliga en streaming, en vivo online y dónde ver el partido de baloncesto

Real Madrid – Barça, en directo | El Clásico de la Euroliga
Sigue en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto - Barcelona de la Euroliga
Este Real Madrid de baloncesto - Barcelona corresponde a la jornada 22 de la Euroliga y se jugará en el Movistar Arena
El Barcelona está por encima de la clasificación de la Euroliga con una victoria más que el Real Madrid
Revolucionar el baloncesto
Se avecinan cambios estructurales en el funcionamiento del baloncesto en Europa bajo el amparo de la NBA y el Real Madrid está dispuesto a cambiar el orden del baloncesto europeo.
La llegada del Real Madrid
El conjunto blanco llegó bajo bastantes medidas de seguridad al Movistar Arena para afrontar este emocionante Clásico frente al Barcelona en la Euroliga.
Dónde se juega el partido Real Madrid de baloncesto – Barcelona
Recordamos que este partidazo de la jornada 22 de la Euroliga se disputa en el Movistar Arena de la capital de España. El horario para el Clásico Real Madrid de baloncesto – Barcelona fue el de las 20:45 horas.
La clasificación de la Euroliga
Ahora mismo el Barcelona está cuarto en la clasificación con 14 victorias, igualado con el Hapoel Tel Aviv y el Valencia, que son segundo y tercero respectivamente. El Real Madrid de baloncesto es séptimo con trece triunfos, por lo que hoy, si gana el Clásico de la Euroliga, puede igualarles.
El calendario del Real Madrid
Los de Sergio Scariolo afrontan unos días complicados de competición, ya que hoy se miden al Barcelona en la Euroliga y en unos días tienen que verse las caras en la Liga Endesa ante el Valencia Basket. El calendario del Real Madrid de baloncesto.
Dónde ver por TV el Clásico de la Euroliga hoy
Este emocionante Clásico Real Madrid – Barcelona de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión a través de la plataforma Movistar+, que es de pago, pero en la web de DIARIO MADRIDISTA te contaremos gratis en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Movistar Arena.
Todo preparado
El Movistar Arena ya está listo para acoger este partidazo de la jornada 22 de la Euroliga en la que se verán las caras el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona.
Algo más de diez días después, el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona se vuelven a ver las caras en lo que será un auténtico partidazo. Este Clásico es ahora de la Euroliga y corresponde a la jornada 22 de la máxima competición del viejo continente y hay que recordar que la última vez que se vieron las caras ambos conjuntos el choque se saldó con victoria de los azulgranas, por lo que los pupilos de Sergio Scariolo esperan poderse tomar la revancha delante de sus aficionados en el Movistar Arena. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este vibrante Real Madrid de baloncesto – Barcelona.
Así está la Euroliga
Antes del inicio de este partidazo que corresponde a la jornada 22 de la Euroliga, el Mónaco es el líder indiscutible de esta fase regular de la máxima competición continental. El Hapoel Tel Aviv marcha segundo y el Valencia Basket completaría el podio. El Barcelona es cuarto, el Fenerbahce quinto y el Olympiacos sexto. Ya al Real Madrid lo encontraríamos en la séptima posición y los de Concha Espina son conscientes de que con un empate igualarían a los culés, por lo que podrían dar un gran salto en la clasificación, algo que esperan poder lograr para afianzarse en las primeras plazas de este torneo.
Revancha en el Movistar Arena
El año 2026 arrancó con un Clásico apasionante de la Liga Endesa que se disputó en la capital de España. Aquel día tanto el Real Madrid de baloncesto como el Barcelona protagonizaron un auténtico partidazo que se acabaron llevando los culés con un resultado bastante abultado (100-105). Obviamente, esa victoria fue un chute de moral para los azulgranas, pero Sergio Scariolo y los suyos se quedaron con esa espinita clavada y es por ello que ahora esperan poder tomarse la revancha y darle una alegría a unos aficionados que siempre están a su lado.
Vaya partidazo el Clásico de la Euroliga
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Barcelona que corresponde a la jornada 22 de la Liga Endesa. El Movistar Arena, conocido anteriormente como el Wizink Center, ya está listo para acoger un nuevo Clásico que promete ser apasionante y en el que los de Sergio Scariolo y los pupilos de Xavi Pascual no se van a dejar nada para lograr una victoria que es muy importante para ambos.
¿El último Clásico?
Con la incertidumbre de cómo está la situación del baloncesto europeo y el posicionamiento de diferentes equipos este podría acabar siendo el último Clásico de Euroliga entre el Real Madrid y Barcelona.