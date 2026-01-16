Real Madrid – Barça, en directo | El Clásico de la Euroliga en streaming, en vivo online y dónde ver el partido de baloncesto

Algo más de diez días después, el Real Madrid de baloncesto y el Barcelona se vuelven a ver las caras en lo que será un auténtico partidazo. Este Clásico es ahora de la Euroliga y corresponde a la jornada 22 de la máxima competición del viejo continente y hay que recordar que la última vez que se vieron las caras ambos conjuntos el choque se saldó con victoria de los azulgranas, por lo que los pupilos de Sergio Scariolo esperan poderse tomar la revancha delante de sus aficionados en el Movistar Arena. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este vibrante Real Madrid de baloncesto – Barcelona.

Real Madrid de baloncesto – Barcelona, en directo

Así está la Euroliga

Antes del inicio de este partidazo que corresponde a la jornada 22 de la Euroliga, el Mónaco es el líder indiscutible de esta fase regular de la máxima competición continental. El Hapoel Tel Aviv marcha segundo y el Valencia Basket completaría el podio. El Barcelona es cuarto, el Fenerbahce quinto y el Olympiacos sexto. Ya al Real Madrid lo encontraríamos en la séptima posición y los de Concha Espina son conscientes de que con un empate igualarían a los culés, por lo que podrían dar un gran salto en la clasificación, algo que esperan poder lograr para afianzarse en las primeras plazas de este torneo.

Revancha en el Movistar Arena

El año 2026 arrancó con un Clásico apasionante de la Liga Endesa que se disputó en la capital de España. Aquel día tanto el Real Madrid de baloncesto como el Barcelona protagonizaron un auténtico partidazo que se acabaron llevando los culés con un resultado bastante abultado (100-105). Obviamente, esa victoria fue un chute de moral para los azulgranas, pero Sergio Scariolo y los suyos se quedaron con esa espinita clavada y es por ello que ahora esperan poder tomarse la revancha y darle una alegría a unos aficionados que siempre están a su lado.

Vaya partidazo el Clásico de la Euroliga

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Barcelona que corresponde a la jornada 22 de la Liga Endesa. El Movistar Arena, conocido anteriormente como el Wizink Center, ya está listo para acoger un nuevo Clásico que promete ser apasionante y en el que los de Sergio Scariolo y los pupilos de Xavi Pascual no se van a dejar nada para lograr una victoria que es muy importante para ambos.