Cuándo es el Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la Euroliga: horario y dónde ver en directo y en vivo online por televisión gratis el Clásico

El Real Madrid de baloncesto y el Barcelona se vuelven a ver las caras unos días después de haberse cruzado en la Liga Endesa, Clásico que se acabaron llevando a domicilio los azulgranas. Ahora los de Chamartín y los culés se enfrentan en la jornada 22 de la Euroliga en el Movistar Arena, donde los de Sergio Scariolo esperan poder ser capaces de tomarse la revancha e imponerse a su eterno rival. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo.

Horario del Real Madrid de baloncesto – Barcelona: el Clásico de la Euroliga

Superamos la primera quincena de enero y ya los aficionados españoles podrán disfrutar de un nuevo Clásico, esta vez en la Euroliga. Primero fue el de la Liga Endesa celebrado a principios de año con la victoria del Barcelona por 100-105 frente al Real Madrid en el Movistar Arena, misma ubicación donde se celebrará este partidazo de la máxima competición europea que corresponde a la jornada 22 de la fase regular. Los azulgranas son cuartos con 14 victorias en su casillero, mientras que los de Chamartín marchan sextos con un triunfo menos, por lo que esperan poder igualar a su máximo rival en la tabla y para ello sólo les vale ganar.

La organización de la máxima competición continental ha programado este frenético Real Madrid de baloncesto – Barcelona que corresponde a la jornada 22 de la Euroliga para este viernes 16 de enero. Este Clásico se ha fijado en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad entre las aficiones de ambos conjuntos para que el choque pueda comenzar de manera puntual en la capital de España.

En qué canal de TV es el Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la Euroliga

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros de la máxima competición continental. Esto quiere decir que el Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la jornada 22 de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión a través de canales como Movistar Deportes, Movistar+ Plus o Vamos. El primero de ellos forma parte de un paquete de pago al que habrá que estar suscrito, mientras que los otros dos vienen con el paquete básico de este operador privado, por lo que el Clásico no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos hinchas del conjunto madridista, los aficionados al cuadro azulgrana y los amantes de este deporte en nuestro país también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la jornada 22 de la Euroliga mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs. Además, este medio pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella para ver el Clásico del Movistar Arena a través de un ordenador de una manera cómoda y sencilla.

Hay que tener en cuenta que en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información previa a todo lo que ocurra antes de que se dispute este Clásico correspondiente a la jornada 22 de la Euroliga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Real Madrid de baloncesto – Barcelona desde una hora antes del inicio. Cuando concluya publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Movistar Arena.

Dónde escuchar por radio el Clásico Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la Euroliga

Por otro lado, habrá aficionados de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Clásico de la jornada 22 de la Euroliga, pero deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Movistar Arena para narrar con todo tipo de detalles todo lo que suceda en este vibrante Real Madrid de baloncesto – Barcelona.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la Euroliga

El Movistar Arena, llamado hasta hace poco Wizink Center, está situado en el barrio capitalino de Goya. Este pabellón será el escenario donde se jugará este vibrante Clásico Real Madrid de baloncesto – Barcelona que corresponde a la jornada 22 de la Euroliga. El recinto deportivo, que es la casa del cuadro blanco, fue inaugurado en 2005 y tiene capacidad para acoger a unos 13.000 aficionados, esperándose un gran ambientazo este viernes en un enclave que es muy importante para nuestro país, ya que se han celebrado otro tipo de eventos deportivos allí y una multitud de espectáculos como conciertos.